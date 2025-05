Les All-NBA Teams ont été dévoilées hier soir et comme chaque année, elles ont des conséquences sur les futurs contrats des stars de la Grande Ligue. Cade Cunningham, notamment, peut afficher un grand sourire pendant que d’autres, comme Jaren Jackson Jr, n’ont pas eu le meilleur des timings.

La révélation des All-NBA Teams, l’événement annuel où certains propriétaires font semblant d’être heureux pour leurs franchise-players alors qu’ils serrent le poing de frustration à s’en faire péter quelques vaisseaux sanguins. La présence ou non d’un joueur peut faire basculer son futur salaire à un autre niveau et cette année, ce sont les banquiers de Cade Cunningham et Evan Mobley qui ont annoncé à leurs conjoint(e)s qu’ils pourront partir aux Baléares.

Celui des Cleveland Cavaliers était fixé depuis un petit moment. En remportant le titre de Défenseur de l’Année, l’intérieur s’était déjà assuré un beau bonus et n’avait en soit pas besoin de cette nomination. En revanche, le meneur des Detroit Pistons a gagné automatiquement 45 millions de dollars sur son prochain deal. 269 millions de dollars contre 224 originellement, un changement qui, selon Bobby Marks, pourrait mettre en danger la prolongation de Malik Bealsey à MoTown.

The impact of All-NBA pic.twitter.com/0vvXxWxO9K

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 23, 2025

En effet, si Cade Cunningham signe au maximum, les dirigeants des Pistons ne pourront offrir à leur 6e homme, “que” 16,9 millions de dollars.

Un président de franchise a eu le sourire ce vendredi soir, Jason Wexler, celui des Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr est passé à quelques votes d’être élu dans la Third Team. Une nomination qui aurait été géniale pour lui puisque, cet été, les négociations autour de son extension de contrat devraient avoir lieu.

En restant à la porte, il fait une croix sur 190 millions de pépettes sur cinq ans et devra se contenter de 146. Bien sûr, le salaire reste absolument colossal, mais qu’importe le niveau de richesse, 45 lingots, ça reste en travers de la gorge.

Here’s a look at Jaren Jackson Jr. and the ramifications of not being named All-NBA.

Jackson Jr. is renegotiation eligible if the Grizzlies have cap space (see contract notes). pic.twitter.com/9LByUw7hOq

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 23, 2025

L’autre joueur qui doit sourire jaune est Jalen Williams. Bien sûr, être de la sélection est un honneur, mais ça n’a aucun impact sur son prochain contrat. Il devra réitérer l’exploit l’année prochaine pour pouvoir obtenir ce bonus. Le timing c’est parfois important en NBA !

Source texte : Bobby Marks, @Thunderfocus