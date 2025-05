Karl-Anthony Towns croit aux chances des Knicks : “Nous allons écrire l’histoire”

Après la défaite des Knicks cette nuit, qui place la franchise en ballotage très défavorable (0-2) avant un déplacement aussi compliqué que décisif à Indianapolis, Karl-Anthony Towns veut croire à la possibilité d’une remontada. Les statistiques de l’histoire sont pourtant contre ses propos.

Des 465 séries de Playoffs ayant compté un avantage de 0-2 dans la série pour une équipe, seules 34 formations sur 431 ont réussi à inverser la tendance pour finalement s’imposer après avoir raté le début de la confrontation (le chiffre baisse à 6 quand il s’agit d’une équipe ayant perdu à domicile). Les Knicks font d’ailleurs partie des équipes qui se sont fait avoir après avoir mené. C’est arrivé l’an passé, face aux… Pacers. L’opportunité parfaite de prendre une revanche, mais le fait d’aller jouer sa survie dans l’Indiana complique forcément les choses. Pas de quoi inquiéter Karl-Anthony Towns, qui veut inscrire la grandeur de son équipe dans ce contexte difficile;

“Je vous ai parlé du mot “histoire”. Je ne suis pas là pour le répéter, nous sommes là pour l’écrire. Si j’ai appris une chose, particulièrement l’an passé, c’est qu’on peut gagner deux matchs aussi vite qu’on peut les perdre. Je mise sur mon expérience, et notre capacité à exécuter à un meilleur niveau.” – Karl-Anthony Towns.

Il faudra, en effet, une bien meilleure exécution collective aux Knicks, qui ont manqué de patience et de science collective face à des Pacers qui sont l’arme ultime dans ce cas de figure. Le jeu rapide d’Indiana est basé sur les erreurs offensives et les récupérations rapides de ballon. Il faudra donc forcer Indy a jouer demi-terrain, être plus dur physiquement (Karl…), et ne pas se laisser perturber par le public local. En cas de 3-0, la messe serait déjà presque dite.

Seules 6 équipes, dans l’histoire des Playoffs NBA, se sont imposées après avoir perdu les deux premiers matchs à domicile :

🔹Lakers vs Warriors (1969)

🔹Suns vs Lakers (1993)

🔹Rockets vs Suns (1994)

🔹Mavs vs Rockets (2005)

🔹Celtics vs Bulls (2017)

🔹Clippers vs Mavs (2021)

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) May 7, 2025