Knicks – Pacers (109-114) : Pascal Siakam immense, Indiana mène 2-0 !

On n’arrête plus les Pacers ! Avec un grand Pascal Siakam, Indiana a montré toutes ses ressources pour aller chercher une seconde victoire de suite à New York. La troupe de Rick Carlisle mène 2-0 !

La victoire ou la grosse pression pour les Knicks, le plan est clair. Et ça ne commence pas très bien pour New York avec Pascal Siakam qui est en feu dès le premier quart-temps. D’abord pris à la gorge, les Knicks réagissent avec un bel apport du banc et la doublette Mitchell Robinson – Miles McBride. New York place un 17-5 pour passer en tête après 12 minutes.

Mitchell Robinson est tellement indispensable aux Knicks que Tom Thibodeau le fait jouer TOUT le 2e QT, alors qu’il est entré au milieu du premier.

Avec Jalen Brunson sur le banc, Karl-Anthony Towns prend les commandes pour New York dans le second quart-temps. Les Pacers continuent de réagir avec Pascal Siakam, dans sa bulle cette nuit, mais Indiana a du mal à imposer son rythme, dans le sillage d’un Tyrese Haliburton en grande difficulté sur cette première période (2 points, 1/7 au shoot). Mitchell Robinson se bat comme un beau diable au rebond et en défense, son impact est immense pour New York et Indiana concède beaucoup de secondes chances. Heureusement, Siakam est là pour les Pacers. On tient notre match serré au break (52-49 pour les Knicks).

Jalen Brunson, t’es sur lui ou pas, ça change rien.

Au retour des vestiaires, l’attaque des Pacers commence à se libérer. Haliburton sort enfin du bois, Siakam de son côté continue son numéro. Le Camerounais fait la totale aux intérieurs des Knicks. Comme en début de match, New York est à réaction mais peut compter sur ses cadres. OG Anunoby apporte un peu de scoring pour soutenir Brunson et Towns et les Knicks retrouvent un peu d’adresse à 3-points pour contrer le run d’Indiana. Siakam pousse encore mais Brunson lui répond pour ramener les siens à égalité juste à temps pour le money time (81-81).

Les minutes sans Brunson sont difficiles pour New York en ce début de dernier acte. Encore des ballons perdus et les remplaçants des Pacers se montrent comme Ben Sheppard. Belle passe pour Turner à l’intérieur puis un gros 3-points. Pascal Siakam rajoute un autre tir primé pour passer à 9 points d’avance. Tom Thibodeau n’a pas d’autre choix que de renvoyer son meneur star sur le parquet pour stopper ce début d’incendie. Si le retour de Brunson fait du bien à l’attaque des Knicks, les Pacers montrent leur mental en répondant à chaque révolte des locaux. Myles Turner inscrit 13 points sur ce seul money time notamment. Indiana joue aussi avec la présence de Mitchell Robinson pour l’envoyer sur la ligne, où il ne peut faire mieux qu’un 1/2.

Indiana file vers la victoire mais Jalen Brunson refuse de perdre. Il met deux paniers à la suite et Josh Hart permet aux siens de revenir à -1 à 15 secondes du terme. Aaron Nesmith ne tremble pas sur la ligne pour remettre Indiana à +3. Brunson se précipite un peu trop sur son tir à 3-points et Myles Turner peut capter un rebond décisif avant de finir le boulot aux lancers. Indiana mène 2-0 !