En feu total et inarrêtable, Pascal Siakam est le grand bonhomme du Game 2 entre les Pacers et les Knicks. Le Camerounais a marqué de son empreinte cette rencontre, avec 39 points (nouveau record personnel en Playoffs).

On n’est pas dans la tête des Knicks mais certains d’entre eux vont certainement faire des cauchemars de Pascal Siakam. L’ailier-fort a lâché l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il défend les couleurs d’Indiana. 39 points (career high en Playoffs), à 15/23 au tir mais aussi 5 rebonds et 3 passes.

Avec 16 points dès le premier quart, Siakam avait annoncé la couleur d’entrée. Il a poursuivi son numéro toute la soirée, jouant avec les intérieurs de New York à coup de feintes et avec un footwork toujours aussi propre. Jamais le dernier à profiter des mismatchs, Pascal Siakam a fait vivre un calvaire aux Knicks dans la raquette. Et les rares fois où il s’est essayé de loin, il a aussi fait mouche avec efficacité (3/5 derrière l’arc). En un mot : un POISON.

Spicy-P a en tout cas bien choisi sa nuit pour livrer son récital. Avec cette victoire, Indiana mène désormais 2-0 en Finales de Conférence et n’est plus qu’a deux victoires des Finales NBA, avant deux rencontres.. à Indianapolis. 6 ans après sa première bague, Pascal Siakam pourrait ainsi aller décrocher un nouveau titre de champion. Y’a encore pas mal de boulot mais rien n’est impossible pour cette équipe des Pacers.

En interview d’après-match, le joueur n’a pas tiré la couverture sur lui-même :

“That’s what I love so much about this team, we don’t care who scores, we just want to win the game…Another night it’s going to be somebody else, that’s what makes us special.”

“C’est ce que j’adore avec cette équipe. On s’en fiche qui marque, on veut juste gagner le match. Un autre soir, ce sera quelqu’un d’autre, c’est ce qui nous rend si spéciaux”. – Pascal Siakam

En conférence de presse, Rick Carlisle a logiquement rendu hommage à la perf majuscule de son joueur.

“Special game… he did everything.”

