Menés 0-2 à domicile, les Knicks condamnés à un exploit historique

Encore battus sur leur parquet cette nuit lors du Game 2, les Knicks sont au bord du gouffre. À 0-2 avant deux matchs à l’extérieur, New York va devoir sortir un exploit historique pour rejoindre les Finales NBA.

Les New York Knicks sont-ils déjà condamnés ? Pour le suspense de ces Finales de Conférence Est, on a envie de dire non mais les stats risquent de ne pas rassurer les fans du Garden. Dans l’histoire des Finales de Conférence, une équipe menées 0-2 ne s’est qualifiée qu’à 6 reprises .. contre 60 éliminations.

Mauvaise nouvelle pour les fans des Knicks:

– seulement 6 équipes dans l’histoire ont remonté un 0-2 en Playoffs après 2 défaites à domicile ;

– bilan des équipes menées 0-2 en Finales de Conférence : 6-60.

Bon courage. pic.twitter.com/YeL1Tui5uK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2025

Le problème pour les Knicks c’est qu’ils sont menés après deux matchs.. à domicile. Dans l’histoire des Playoffs, seules six équipes ont remonté un 0-2 après deux défaites à la maison mais ce n’est jamais arrivé au stade des Finales de Conférence (ou au-delà). Si New York parvenait à inverser la tendance contre Indiana, ce serait donc une première historique.

Il faudra quand même un sacré exploit car Indiana est impressionnant sur ces Playoffs. Les Pacers n’ont perdu que deux matchs sur douze possibles et un seul à la maison (sur cinq disputés). Difficile de croire que la machine à gagner de Rick Carlisle va se mettre à rouiller comme ça du jour au lendemain, surtout que les copains de Tyrese Haliburton sont plutôt connus pour être clutchs quand il s’agit de finir. Bref, ça sent le sapin pour les Knicks.