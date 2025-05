Quelles équipes NBA sont remontées d’un 2-0 à domicile en Playoffs ?

Les Cleveland Cavaliers sont menés 2-0 après deux matchs à domicile face aux Indiana Pacers. Et toutes les autres séries de ces Playoffs 2025 ont vu les équipes à l’extérieur remporter le premier match. Alors, pour les inspirer, voici les 6 équipes dans l’histoire qui sont parvenues à remonter un tel handicap.

Pour la première fois de l’histoire des Playoffs NBA, les quatre séries des demi-finales de Conférence ont commencé par des victoires à l’extérieur. Les Cleveland Cavaliers, pourtant leaders de l’Est en Saison Régulière sont même menés 2 à 0. Retour sur les six fois où un tel écart a été comblé dans la Grande Ligue.

Seules 6 équipes, dans l’histoire des Playoffs NBA, se sont imposées après avoir perdu les deux premiers matchs à domicile :

🔹Lakers vs Warriors (1969)

🔹Suns vs Lakers (1993)

🔹Rockets vs Suns (1994)

🔹Mavs vs Rockets (2005)

🔹Celtics vs Bulls (2017)

🔹Clippers vs Mavs (2021)

1- Los Angeles Lakers vs San Francisco Warriors (1969)

Wilt Chamberlain retrouve son ancienne équipe en demi-finales de Conférence. Et alors que les pourpres et or avaient terminé à la première place de l’Ouest, ils se font cueillir à froid par Nate Thurmond, Al Attles et leurs coéquipiers. Deux victoires de moins de 6 points pour les visiteurs avant de subir quatre défaites consécutives. Jerry West est énorme dans la série et termine meilleur marqueur des six rencontres.

2- Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers (1993)

Ce sont des Lakers plutôt faibles (8e) qui se présentent au Premier Tour cette année-là. Vlada Divac, A.C Green et Byron Scott, ce n’est pas la meilleure période de l’histoire de la franchise. Pourtant, ils mèneront 2-0 face aux Suns du MVP Charles Barkley. Et à cette époque là, le premier tour se jouait en cinq matchs, la franchise de l’Arizona est alors au bord du gouffre. Ils se sauvent alors d’un rien au Game 3 avant de dérouler et de se rendre jusqu’aux Finales NBA.

3- Houston Rockers vs Phoenix Suns (1994)

Demi-finales d’exception entre les 2e et 3e de l’Ouest ; Hakeem Olajuwon contre Charles Barkley. Et c’est l’ailier-fort qui frappe le premier avant que le pivot ne réponde malgré un Kevin Johnson monstrueux dans les Game 3 et 4. De retour à 2-2, plus personne ne perd à domicile et les Texans s’imposent en sept matchs. Ils ont remporté le premier titre NBA de leur histoire cette année-là.

4- Dallas Mavericks vs Houston Rockets (2005)

Une équipe avec Tracy McGrady et Yao Ming semble destinée à se faire éliminer au premier tour. Pourtant, cette année-là, ils ont sacrément fait douter les Mavericks de Dirk Nowitzki en menant 2-0 et en perdant leurs trois premiers matchs de quatre points ou moins, mais le Game 7 est un abandon complet avec une horrible défaite 116 à 76. Les Clippers 2025 avant les Clippers 2025.

5- Boston Celtics vs Chicago Bulls (2017)

Les hommes du Massachusetts ont terminé 1er de la Conférence Est, mais leur leader Isaiah Thomas apprend la mort de sa petite soeur la veille du début du premier tour. Il joue quand même le Game 1, marque 33 points, mais en face Rajon Rondo est impérial et permet à son équipe de l’emporter. Bis repetita au deuxième match, mais le meneur des Bulls se blesse. Sans le meilleur joueur de la série, le Chicago de Jimmy Butler et Dwyane Wade craque et la belle et tragique histoire des Celtics de cette saison 2017 continue. Ils iront jusqu’en Finales de Conférence.

6 – Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks (2021)

Un tout jeune Luka Doncic a montré lors de cette série que la lumière des Playoffs ne lui faisait pas peur du tout, mais pour une fois dans leur histoire, les Los Angeles Clippers ont été solides. L’expérience de Kawhi Leonard et Paul George a fait la différence et ils se sont imposés en sept matchs, alors qu’il étaient également menés 3-2 avec un Game 6 à Dallas. Pendant un tour, l’ADN de la franchise a été effacée, elle est revenue en force depuis.