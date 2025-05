Stephen Curry a été contraint de quitter le parquet cette nuit dans le deuxième quart-temps pour une blessure aux ischios. Mais pas de panique chez les Dubs, Jimmy Butler et Buddy Hield ont enfilé les capes de sauveurs. De quoi continuer ce petit jeu de rôle super-héroïque dans la Baie.

Déjà en position d’outsider dans la série, il était difficile de voir les Warriors faire quoi que ce soit dans ce Game 1 après avoir perdu Stephen Curry dans le deuxième quart-temps. Heureusement pour Golden State, Buddy Hield et Jimmy Butler sont arrivés à la rescousse contre des Wolves qui sont complètement passés à côté de leur rencontre. Ça fait donc 1-0 pour les Warriors.

Un nouveau duo de super-héros a sauvé “Dub City”. Buddy Hield termine meilleur scoreur de la partie avec 24 points et un joli 5 sur 8 derrière l’arc, pendant que Jimmy Butler a inscrit 20 puntos. Un peu en galère avec son shoot (7 sur 20), il est resté impactant en prenant 11 rebonds, dont 7 offensifs, et en délivrant 8 passes décisives pour un seul ballon perdu.

Les adorateurs de comics savent que quand Batman tombe au combat, un de ses disciples prend sa place. Draymond Green a l’air de vouloir rester fidèle au matériau de base, voici ce qu’il a déclaré en conférence de presse :

“Robin est devenu Batman. Alfred est devenu Robin”

“‘Robin’ turned into ‘Batman’… ‘Alfred’ turned into ‘Robin'” 🤣

Draymond says Jimmy & Buddy stepped up big after Steph’s 2Q exit 🙌 pic.twitter.com/aIrff6HBzw

— NBA TV (@NBATV) May 7, 2025

Le roleplay Gotham City continue, mais Hield n’avait pas vraiment l’air d’accord sur son rôle :

“Je suis Batman, j’ai sauvé le monde. Il [Butler] est toujours Robin.”

Le prochain épisode sera-t-il un combat fratricide pour savoir qui tient les rênes en l’absence du Chef ? Butler a l’air désintéressé, lui reste fidèle à son OG justicier masqué :

“Je suis toujours Robin. Steph est toujours Batman. Et Buddy… est toujours qui il est.”

Jimmy Butler and Buddy Hield postgame together

Buddy: “I was Batman today. I saved the day.” pic.twitter.com/S66dGKqQkH

— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 7, 2025

En tout cas le groupe vit bien. Ça gagne des matchs, ça s’attribue des rôles de super-héros comme si on était en maternelle. À tous les fans de l’homme chauve-souris, priez pour une finale de conf’ contre les Nuggets. Batman, Robin et Alfred contre le Joker, c’est une affiche alléchante non ?

Source déclarations : conférence de presse d’après-match