Wolves – Warriors (88-99) : Golden State reprend déjà l’avantage du terrain !

Malgré la sortie sur blessure de Stephen Curry, les Warriors ont réalisé un gros coup en allant gagner le Game 1 sur le parquet des Wolves (99-88). Golden State récupère l’avantage du terrain et met la pression sur Minnesota d’entrée.

On s’attendait à un scénario un peu plus épique pour ce premier Wolves – Warriors, surtout après la fin de match à Cleveland. Au final, un résultat logique avec la victoire assez facile de Golden State, qui n’a pas craqué malgré la blessure rapide de Stephen Curry. En tête pendant tout le match et ayant compté jusqu’à 23 points d’avance, les Dubs n’ont jamais trop stressé. Certes, Anthony Edwards a mené la charge en fin de match, mais les Warriors ont trouvé la réponse à chaque fois, notamment grâce au tandem Jimmy Butler – Buddy Hield. Ce dernier a livré un match à deux visages avec une première mi-temps affreuse avant de planter 22 points au retour des vestiaires dont quelques shoots importants en fin de match.

OH JIMMY BUTLER, ÇA C'EST POUR SON PASSAGE À MINNY 🔥

Les Wolves ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, ils ont attaqué cette rencontre avec très peu d’envie et une adresse cataclysmique. Malgré un gros match de trainard, Minnesota n’était pourtant pas condamné en fin de rencontre, avec le réveil d’un Anthony Edwards qui a été en grosse difficulté pendant les trois premiers quart-temps. Mais la remontada partait de vraiment trop loin et les Dubs étaient en confiance en face pour répondre.

Minnesota perd donc la main d’entrée, avec Golden State qui récupère l’avantage du terrain. Les Loups sont déjà dos au mur avant un Game 2 capital, toujours à Minneapolis. Défaite interdite ce jeudi pour toujours croire à la Finale de Conférence.

WARRIORS WIN ! Succès crucial (88-99) dès le Game 1 !

Face à des Wolves amorphes, qui ont complètement déjoué durant la quasi-intégralité du match. Pas à la hauteur de l’événement, vraiment pas.

Seul point noir (de taille) : la blessure de Stephen Curry à l'ischio. Examens à…

