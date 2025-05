Incroyable mais vrai, les quatre équipes jouant à l’extérieur ont toutes récupéré l’avantage du terrain sur ces demi-finales de Conférence. C’est tout simplement une première dans l’histoire des Playoffs NBA.

Ces incroyables Playoffs 2025 ont déjà marqué l’histoire de la Ligue et on est seulement au second tour ! En effet, les quatre équipes ayant l’avantage du terrain en demi ont toutes perdu leur Game 1 (et même Cleveland leur Game 2). C’est du jamais vu en NBA. Aucun cador n’a tenu son rang sur son terrain à domicile pour lancer sa série. C’est assez rare pour le souligner.

Et avec cette victoire, c’est donc officiel :

1ÈRE FOIS DE L’HISTOIRE que les 4 ÉQUIPES jouant à l’extérieur remportent le Game 1 des demi-finales de Conférence !

La victoire des Warriors face aux Wolves, ça semble tout à fait possible, vu que les deux équipes sont très proches au classement. Par contre, voir Cleveland et OKC craquer d’entrée c’était loin d’être fait. Pareil pour Boston, qui restait sur un bilan parfait face aux Knicks cette saison (4-0). Il sera intéressant de voir comment les équipes prises à la gorge d’entrée répondent désormais. Si Cleveland semble déjà au bord du gouffre à 0-2, les Celtics, le Thunder et les Wolves ont encore le temps de retourner la situation.