Cavs – Pacers (119-120) : Indiana réalise un braquage à Cleveland et fait le break !

Menés pendant tout le match, les Pacers sont revenus de nulle part pour l’emporter à Cleveland lors du Game 2. Tyrese Haliburton a conclu la remontada des siens avec un énorme game winner. Indiana mène 2-0 !

Pour les stats de ce Game 2 c’est ici

Pas de Darius Garland, pas d’Evan Mobley ni de De’Andre Hunter et déjà une défaite à domicile. Autant dire que la situation n’était pas géniale pour les Cavs avant d’attaquer ce Game 2 face aux Pacers. Malgré l’absence de plusieurs cadres, c’est pourtant bien Cleveland qui prend un excellent départ. La balle tourne bien en attaque autour d’un Donovan Mitchell déjà bien impactant. Défensivement, les Cavs font vivre un enfer aux Pacers. Indiana est incapable d’installer son jeu et multiplie les pertes de balle. Cleveland déroule et compte déjà 17 points d’avance après 12 minutes.

Sonnés mais pas coulés, les Pacers retrouvent de l’efficacité et réduisent leur déficit petit à petit mais les Cavs ont toujours la réponse. Et quand l’attaque de Cleveland commence à tousser, il y a toujours Donovan Mitchell pour faire le show. Spida monte sur Pascal Siakam pour faire hurler toute la salle. Cleveland est encore dans un fauteuil au break.

DONOVAN MITCHELL SUR PASCAL SIAKAM 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/w0BykoaDda

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Au retour des vestiaires, on reste dans la même physionomie. Les Pacers poussent mais n’arrivent pas à faire un rapprochement faute de stops derrière. C’est bien beau de scorer 30 points mais si t’en prends autant ça fait pas une grande différence.

Le money time va néanmoins tout changer. On se dit que Cleveland tient son affaire mais les Cavs ont de plus en plus de mal à scorer en dehors de Spida et Indiana grignote son retard. Donovan Mitchell pense avoir fait le plus dur en donnant 7 points d’avance aux siens à une minute de la fin mais tout part en live ! Les Cavs font n’importe quoi et perdent deux ballons à la suite, Indiana revient à -3 avec les lancers pour Haliburton. Le meneur en inscrit un seul, manque le second mais récupère le rebond offensif ! Il repart au large, joue le 1vs1 et envoie un missile téléguidé à 3-points pour éteindre la salle. +1 Pacers à 1 seconde de la fin, incroyable scénario et terrible dénouement pour les Cavs, désormais menés 0-2 !

LE GAME WINNER MONUMENTAL DE TYRESE HALIBURTON ! 🔥🔥🔥

LES PACERS SONT REVENUS DE NULLE PART, 2-0 DANS LA SÉRIE !!!pic.twitter.com/tqpP7WRpz9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025