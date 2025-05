Stephen Curry (ischio) sort sur blessure face aux Wolves

Coup dur pour les Warriors avec la sortie sur blessure de Stephen Curry. Le meneur est visiblement touché aux ischios et il a été déclaré out pour la fin de la rencontre.

La série entre les Warriors et les Wolves vient tout juste de débuter et Golden State doit déjà faire avec un coup du sort. Son meneur star, Stephen Curry, n’a même pas pu finir la première mi-temps du Game 1, la faute à une douleur à l’ischio.

Ok, donc c’est là-dessus que Stephen Curry s’est blessé.

Ça glisse un peu sur les appuis, et la douleur est immédiate à l’arrière de la cuisse.

Faites que ce ne soit pas grand chose… 🙏pic.twitter.com/d8MvJZMgvN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

On va évidemment attendre les premiers examens mais une blessure à l’ischio n’est jamais facile à traiter et il n’est pas impossible que le Chef soit obligé de rester sur la touche pendant une partie de la série face aux Wolves. La pire nouvelle possible pour les Dubs.

Breaking: Stephen Curry has been ruled out for the remainder of Game 1 vs. the Timberwolves with a left hamstring injury, the team announced. pic.twitter.com/FYAGrI9DJE

— ESPN (@espn) May 7, 2025