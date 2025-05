Les Cavs ont gâché 7 points d’avance en 1 minute face aux Pacers…

Alors qu’ils menaient encore de 7 points à moins d’une minute de la fin du match, les Cavs ont enchainé les mauvais choix pour finalement perdre face aux Pacers. Une défaite qui pourrait coûter très cher dans cette série.

Va-t-on regarder cette série avec du recul et se dire que tout aurait pu être différent sans ce finish au Game 2 ? On verra ce que dit l’avenir mais Cleveland s’est certainement tiré une balle dans le pied avec sa fin de match, alors que le plus dur avait été fait. Dans le sillage d’un immense Donovan Mitchell (48 points), les Cavs avaient pris 7 points d’avance à 58 secondes du coup de sifflet final. Suffisant ? Et bien non !

Indiana va en effet finir la partie sur un 8-0 ! Cleveland pourra notamment regretter deux pertes de balle évitables avec Mitchell qui fait une faute offensive contre Nesmith et Strus qui n’est pas foutu de faire une bonne remise en jeu. De quoi rendre espoir aux Pacers, qui à force d’y croire ont même réussi à gagner, avec un game winner énorme de Tyrese Haliburton, sur la tête d’un Ty Jerome qui a connu une soirée apocalyptique des deux côtés du terrain (1/14 au tir !). Avant ça, les Cavs avaient concédé un rebond défensif capital.. Une erreur de trop.

L’arbitrage fera sans doute aussi parler, avec notamment la réception de Nesmith sur son dunk qui envoie aussi valdinguer Mitchell mais les Cavs n’ont pas eu besoin des arbitres pour choker cette fin de match. Avec désormais 0-2 au compteur avant d’aller à Indiana, Cleveland a déjà un pied dans la tombe. Il va falloir un sacré revirement de situation pour sauver les Cavs.