Donovan Mitchell (48 points) a tout donné face aux Pacers, en vain..

Magnifique tout du long, Donovan Mitchell est passé à pas grand-chose d’être le héros de ce Game 2 face aux Pacers. L’arrière n’a pas suffi pour faire gagner Cleveland mais il n’aura pas grand-chose à se reprocher dans cette défaite.

48 points, à 15/30 au tir, 9 passes mais aussi 4 interceptions. Voilà une ligne de stats de Donovan Mitchell qui rapporte souvent une victoire aux Cavs mais cette nuit ce n’était pas suffisant, la faute à un scénario improbable et au talent de Tyrese Haliburton.

En l’absence de Darius Garland et Evan Mobley, Spida a mis tout l’Ohio sur ses épaules, multipliant les actions d’éclat et les gros dunks, dont un sur la bouille de Pascal Siakam.

Chaque fois qu’Indiana a tenté un run, l’arrière All-Star était là pour répondre. Il a joué avec les Pacers toute la soirée, avec une grosse agressivité pour aller chercher un bon paquet de lancers. Avec ses derniers de la soirée, il pensait avoir mis les siens à l’abri. +7 et une minute à jouer mais c’était sans compter le choke des Cavs en fin de money time. Donovan Mitchell a d’ailleurs participé à ce naufrage puisqu’il perd un ballon sur une faute offensive même si le coup de coude donné ne semble pas vraiment volontaire.

Mitchell a été le patron de la soirée des siens, il a livré un très gros match, mais tout ce dont on se souviendra au matin, c’est que Cleveland est désormais mené 0-2 avant deux matchs à Indiana. Il va falloir un gros mental pour se remettre de cette défaite et aller chercher au moins un match chez les Pacers. Avec Garland et Mobley de retour en tenue, ça serait forcément plus facile..

Donovan Mitchell, face aux Pacers :

🔹48 POINTS

🔹5 rebonds

🔹9 passes

🔹4 interceptions

🔹1 contre

🔹15/30 au tir, 17/21 aux lancers

Un match énorme dans l’ensemble, il a provoqué du début à la fin, un casse-tête pour les Pacers. La fin est plus compliquée, notamment à cause… pic.twitter.com/xkpFGV6OvG

