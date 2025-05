Vidéo : l’énorme poster de Donovan Mitchell sur Pascal Siakam !

Donovan Mitchell fait le show face aux Pacers dans ce Game 2 ! Spida s’est offert Pascal Siakam avec un énorme poster en première mi-temps !

Sans Darius Garland ni Evan Mobley, Donovan Mitchell doit en faire un peu plus et il a compris le message avec plusieurs actions spectaculaires sur la première période face aux Pacers. L’action dont tout le monde parlera au réveil, c’est sans doute cet énorme poster sur Pascal Siakam, la violence ! Cleveland a parfaitement lancé son match et mène à la pause face à Indiana dans un match déjà capital après la défaite au Game 1.

NON MAIS LA FOLIE !

C’EST UN MA-LA-DE. pic.twitter.com/KBDRSS0eKo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

DONOVAN MITCHELL SUR PASCAL SIAKAM 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/w0BykoaDda

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025