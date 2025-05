C’était l’évènement de ce milieu de semaine pour le basket français, un Game 5 sous tension à Gaston-Medecin, un Monaco – Barcelone qui nous faisait suer rien que d’y penser. La rencontre a tenu toutes ses promesses, et au bout du suspense les Monégasques ont exorcisé leur élimination de 2024 et sont de retour au Final Four. Daghe Munegu !

Non contents de transpirer chaque nuit lors des Playoffs NBA, voilà que nous avions décidé de nous mettre en mode FIBA, ou plutôt en mode EuroLeague, pas d’embrouilles s’il vous plait. Un Game 5 en quarts de finale entre Monaco et Barcelone, équivalent d’un Game 7 dans une série de NBA, le match couperet ultime, bref tout pour digérer très vite la petite scarole du soir.

Le match ? Les hommes de Vassilis Spanoulis qui font la course en tête en première mi-temps, mais le duo Hernangomez / Punter qui se met à faire du sale et qui nous promet une fin de match en slip. Mais si les Monégasques avaient failli l’an passé exactement au même stade face au Fenerbahce, cette fois-ci Mike James avait compris la lecçon et connaissait la route. Ses lieutenants principaux aujourd’hui ? Alpha Diallo en première mi-temps, Giorgios Papagiannis en deuxième mi-temps, et ce crack de Matthew Strazel tout le temps.

Les briquasses de Jabari Parker auront finalement raison des espoirs barcelonais, et sur un dernier floater réussi de Strazel et un ave maria loupé en face la salle du Rocher pouvait enfin exploser et nous aller nous doucher, depuis la nuit dernière ça commençait à poquer.

MONACO JOUERA LE FINAL FOUR DE L’EUROLEAGUE 👏👏👏👏👏👏 https://t.co/7UMd8M5rD6

La suite ? Une demi-finale à Abu Dhabi le 23 mai, face à l’ogre et favori de la compétition, l’Olympiakos d’Evan Fournier et Sasha Vezenkov, ancienne maison rouge de Vassilis Spanoulis, tiens tiens. L’Olympiakos qui avait également battu Monaco lors du dernier Final Four disputé par la Roca Team en 2023, une revanche donc, pour rejoindre la finale de l’EuroLeague deux jours plus tard, une première depuis… 1993 et la victoire du CSP Limoges.