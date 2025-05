Match 2 de la série entre Cavs et Pacers ce soir. Un Game 1 qui nous a offert du pur basketball mais qui a malheureusement abîmé pas mal de corps chez les Cavaliers. Cleveland est déjà dos au mur, avec des blessés qui s’empilent. Vrai test mental à venir pour l’équipe de Donovan Mitchell.

Les Pacers ont fait le casse en remportant le Game 1 et au vu de ce qui se trame dans l’Ohio, ils pourraient bien repartir à la maison en menant 2-0.

L’infirmerie des Cavs s’est très dangereusement remplie après le premier match. Déjà privé de Darius Garland, Cleveland pourrait bien se présenter au Match 2 sans deux autres joueurs majeurs. Un vrai coup dur pour Atkinson et ses troupes.

En effet, Evan Mobley et De’Andre Hunter sont listés incertains pour le Game 2. Le premier a boité toute la fin de match après avoir atterri sur le pied de Myles Turner, pendant que l’autre s’est visiblement disloqué le pouce après un contre très trop violent de Bennedict Mathurin. Darius Garland, lui, est toujours incertain à cause de son gros orteil gauche. Ça commence à faire beaucoup là.

Bennedict Mathurin grandstanding despite shoving Hunter with off hand. Dirty play, not the first time. #Cavspic.twitter.com/CxA37Na05y

— Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) May 5, 2025

Surtout que même parmi ceux qui sont présents, les cannes ne sont pas au max.

Donovan Mitchell se serait fait mal au mollet, tandis que Jarrett Allen a lourdement chuté sur le coccyx après avoir postérisé Myles Turner (encore lui). Bon, Spida avait planté 50 puntos sur une jambe contre le Magic l’année dernière, mais il n’y a quand même rien de rassurant à se mettre sous la dent côté Cleveland.

Côté Pacers, bien que ces blessures soient malheureuses, c’est une aubaine. La bête est blessée, il faut en profiter et l’achever au plus vite, sinon l’espoir pourrait vite être retrouvé. Ce sera difficile de reproduire la même performance au shoot que sur le Game 1 (19 sur 36 à 3-points), en revanche Indiana a une grosse marge de progression sur ses ballons perdus (16 au premier match). Un peu plus de soin balle en main, et Indy pourrait bien s’offrir un 2-0 inespéré il y a encore quelques jours.

Difficile de se projeter sur quoi que ce soit tant le flou domine chez les Cavaliers. Tout ce que l’on peut espérer, c’est du basket aussi qualitatif que dimanche soir, sans trop de casse d’un côté comme de l’autre, ça serait mieux.

Régalez-nous messieurs !