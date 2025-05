Cavs – Pacers (112-121) : Indiana réalise le match parfait, cette série promet du LOURD !

Indiana remporte cette première manche et récupère donc l’avantage du terrain face aux Cavs (112-121). Les Pacers ont réalisé le match quasi parfait face à une équipe de Cleveland toujours privée de Darius Garland. Il fallait prendre un match d’entrée et c’est chose faite… avec la manière.

Quel match de basket auquel on a eu droit ! Deux équipes qui se pointent couteau entre les dents avec l’envie de prendre le dessus sur l’autre, voilà ce qu’on aime et voilà à quoi ressemble le VRAI “Playoffs basketball”. Les Pacers en ressortent vainqueurs, notamment grâce à une adresse totalement insolente derrière l’arc (19 sur 36). Indiana a bien profité de l’absence de Garland et récupère l’avantage du terrain : mission réussie pour les hommes de Rick Carlisle.

took Game 1 in Cleveland 😤

— Indiana Pacers (@Pacers) May 5, 2025

C’était déjà très bien parti pour Indy, avec un début de match canon qui les fait rapidement prendre les commandes du match. Une avance confortable d’une dizaine de points, dès que les Cavs entamaient un run, les Pacers trouvaient des solutions, souvent de loin, pour stopper les espoirs de Cleveland. Tout était au vert pour que l’équipe visiteuse reparte avec la victoire… du moins jusqu’au milieu du troisième quart-temps.

Est-ce que vous connaissez Donovan Mitchell ? Parce que sinon, allez tout de suite mater son run de fin de troisième quart pour comprendre qui est le bonhomme. À quasi lui tout seul, Spida a fait fondre l’avance des Pacers, faisant même passer les siens devant juste avant l’entame des dernières 12 minutes.

Malheureusement pour lui et la Cavs Nation, la franchise de l’Ohio ne tiendra pas le coup sur la durée. La différence d’adresse était tout simplement trop grande (24% pour les Cavs à 3 points), alors quand Andrew Nembhard envoie deux énormes filoches, dont une prière depuis la buvette, difficile de répondre.

La victoire fut donc collective pour les joueurs de l’Indiana (six joueurs à plus de 10 points donc quatre à plus de 15 unités). Compliqué de savoir si les Pacers seront capables de reproduire une telle performance, mais avec la blessure de Darius Garland qui semble compliquée à gérer, attention à ce que Tyrese Haliburton ne fasse pas le casse du siècle (je rappelle, joueur le plus surcoté selon certains, mais bon). En tout cas, on en redemande tant ce match aura été plaisant à suivre. Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour la deuxième manche !