Le combiné du NBA Sunday : les Cavs et Fred VanVleet pour une cote à 1,92

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 4 mai 2025, qui marque le début du second tour des Playoffs, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 2 matchs au programme, mais malheureusement aucun sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

0h : Cavaliers (1,29) – Pacers (3,75)

2h30 : Rockets (1,74) – Warriors (2,15)

Le combiné du NBA Sunday

Les Cavaliers battent les Pacers et Fred VanVleet marque au moins 16 points face aux Warriors (1,92) : on part sur de la valeur bien safe pour finir la semaine. Même si les Pacers sont redoutables, les Cavaliers sont assez largement favoris pour bien lancer leur série à domicile, avec ou sans Darius Garland. Pour la perf de joueur, on mise sur un Fred VanVleet qui monte en puissance. Le meneur reste sur trois matchs au-dessus des 25 points et ici on ne lui demande que 16 unités pour remplir le pari. Vu son rôle et son importance à Houston, c’est normalement cadeau.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).