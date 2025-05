Fred VanVleet, héros de la remontada des Rockets : mode 2019 activé !

Poison constant cette nuit, Fred VanVleet a fait des gros dégâts face aux Warriors. Après un début de série compliqué, le meneur des Rockets retrouve la lumière au meilleur des moments.. avant de qualifier son équipe ce dimanche ?

C’est une série à deux visages pour Fred VanVleet. Il n’avait marqué que 37 points en tout sur les trois premiers matchs, avec un terrible 6/29 à 3-points. Depuis ? Une résurrection totale, à se demander s’il n’est pas redevenu papa (pour ceux qui ont la ref). Le meneur vient d’enchainer trois matchs de suite à au moins 25 points, avec à chaque fois une grosse efficacité. Les soucis à longue distance ? Oublié, le joueur est à 18/27 sur les trois dernières rencontres, soit 66% !

Cette nuit, il a été un cauchemar pour la défense des Warriors. Sans tirer la couverture sur lui, il a été dans tous les bons coups. Létal au shoot, il a toujours répondu aux tentatives de comeback des Dubs avec des tirs importants. C’est notamment son 3+1 qui permet aux Rockets de bien lancer leur money time, point de départ d’un 20-5 en faveur de Houston.

Super au scoring (29 points, 7/13 au tir), Fred VanVleet a aussi su faire jouer les copains avec 8 passes, sans oublier ses 8 rebonds. Un quasi triple-double pour le All-Star, qui a offert une perf qui rendra nostalgiques les fans de Toronto.

L’ASSASSIN FRED VANVLEET pic.twitter.com/9BW2vzBhxr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2025

Reste à savoir comment se conclura cette série pour lui. Il l’avait mal débuté, désormais rien ne semble pouvoir l’arrêter. Il a l’expérience, son vécu est inestimable aux côtés des jeunes Rockets, et c’est le genre de joueur qui n’a pas peur des gros matchs à tension. Et s’il envoyait Draymond Green et ses copains en vacances ce dimanche ?

“Fred VanVleet is the reason we lost to Toronto in the Finals. So we know what he’s capable of.”

—Draymond Green on FVV’s huge Game 6 for the Rockets. pic.twitter.com/Sf60a58cht

— SportsCenter (@SportsCenter) May 3, 2025