Steven Adams, le facteur X qui dérègle complètement le jeu des Warriors

Les Rockets ont battu les Warriors cette nuit lors du Game 6. Si Fred VanVleet reste le grand bonhomme du jour, il faut aussi féliciter l’apport de Steven Adams. Le pivot néo-zélandais a eu un énorme impact en sortie de banc.

17 points, 5 rebonds, 3 contres, 1 interception sur la feuille de match, ressenti 14 rebonds et 6 contres. C’est fou comment une ligne de stats ne dit pas toujours l’apport d’un joueur sur le terrain. Steven Adams a été incroyable cette nuit face aux Warriors. Les Dubs n’ont jamais su comment le faire sortir de son match. Sa taille, sa combativité au rebond (offensif notamment) et sa défense ont été un problème que les Dubs n’ont jamais su résoudre. Alors que Golden State aime jouer petit, se farcir un géant comme Adams est forcément compliqué.

Steve Kerr a voulu forcer la main à Ime Udoka en envoyant Steven Adams sur la ligne avec le “Hack a..” mais l’intérieur s’en est mieux sorti que prévu, avec un 9/16 aux lancers. Sa présence aux côtés de Sengun dans une configuration à deux grands est une équation que Golden State va devoir résoudre, surtout si les Dubs continuent d’envoyer des briques à longue distance (31% cette nuit). L’impact d’Adams sur cette série ne fait aucun doute. L’insider Kevin O’Connor a d’ailleurs lâché une belle stat qui en dit long sur l’importance du joueur. Les Rockets sont à +53 avec Adams sur le terrain contre -39 lorsqu’il est sur le banc. On peut donc s’attendre à ce qu’il ait encore un rôle primordial ce dimanche, du côté de Houston, pour le Game 7.

