Les Rockets l’ont fait : victoire 115-107, Game 7 ce dimanche à Houston !

Les Rockets sont encore en vie ! Pour la deuxième fois de suite, Houston a dominé Golden State pour éviter l’élimination. (115-107) Les deux équipes devront jouer un Game 7 ce dimanche à Houston pour déterminer le vainqueur de cette série.

Après avoir bazardé le Game 5 à Houston, les Warriors avaient clairement en tête de finir le boulot à la maison, au Chase Center. Pourtant, c’est bien la bande d’Ime Udoka qui a vite pris les devants dans cette rencontre. Derrière une défense solide et un Fred VanVleet en grande forme (29 points, 8 rebonds, 8 passes), les Rockets dominaient logiquement la rencontre. Du côté de Golden State, aucune forme de pression ou d’urgence et simplement l’impression que cette équipe était à réaction. Il fallait un Stephen Curry chaud en fin de première mi-temps pour sauver les meubles.

Même sensation au retour des vestiaires, avec Houston qui continuait son match solide, notamment grâce à l’énorme boulot dans la raquette d’un Steven Adams de gala et symbole de la domination au rebond des siens. Golden State ne tenait que grâce aux exploits individuels de ses leaders. Malgré tout, les Dubs avaient réussi à revenir à 2 petits points avant le money time. Vu le rendu sur le terrain, c’était très bien payé mais ça nous laissait croire qu’une victoire des Warriors était quand même possible. Et puis la troupe de Steve Kerr nous a pondus un dernier quart-temps dramatique. Le 3+1 de VanVleet au bout de 5 secondes annonçait la couleur, les Rockets remportant tous les duels face à des Dubs à côté de la plaque et qui voyaient l’écart monter à 17 points en quelques minutes !

Il ne restait plus qu’à finir le boulot pour Houston, qui réussit donc l’exploit de remonter d’un 1-3 à 3-3 dans cette série, avec la dernière rencontre à jouer à domicile, ce dimanche. En cas de victoire, Houston deviendrait la 14ème équipe à remonter un tel déficit en Playoffs. Du côté de Golden State, il va falloir montrer un autre visage ce dimanche pour éviter de finir la saison sur un fiasco. Les Warriors viennent de lâcher deux matchs horribles alors qu’ils pouvaient se qualifier, ils sont désormais dos au mur et sous grosse pression.