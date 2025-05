Les Warriors en plein naufrage : 3-1 lead effondré, un choke monumental

Avec la défaite de cette nuit face aux Rockets, les Warriors sont en train de se mettre en grand danger. Pire encore que le résultat, c’est l’attitude des Dubs qui fait parler alors que la série est désormais à 3-3. Imaginez la taille du fiasco en cas d’élimination ce dimanche…

Alors que certains pensaient que l’affaire était pliée, Golden State est en train de tout gâcher face à Houston. On résume vite fait : les Warriors menaient 3-1 après la victoire au Game 4 sur leur parquet. Ils avaient donc trois balles de match pour terminer sereinement et rejoindre les Wolves au second tour. À Houston, les Dubs n’ont pas même fait semblant de vouloir gagner, envoyant ce match à la poubelle avec une certaine confiance, certains parleraient d’arrogance, quant au fait que la qualification allait tomber dans la poche sitôt le retour à la maison.

On s’attendait donc à un autre visage pour ce Game 6 à domicile mais les Warriors ont fait peine à voir. Toujours à réaction, sans idées, bien loin de l’agressivité des Rockets, ne tenant bon que grâce à quelques exploits individuels. Malgré le retour à 2 points en début de money time, on n’a jamais eu l’impression que Golden State méritait ne serait-ce qu’un peu de gagner aujourd’hui. Où est le sentiment d’urgence, où est le côté tueur ? On ne parle pas d’une équipe de bleus quand même. Plusieurs dans ce groupe sont des champions NBA et il y a une bonne dose d’expérience. Pourtant, si tu n’as jamais vu un match NBA de ta vie et que ton vécu se résume aux Games 5 et 6, on a l’impression que les vétérans sont plutôt en rouge. Et désormais le score est de 3-3 dans cette série.

C’est un naufrage pour les Dubs, il n’y a pas d’autre mot et ça sera un fiasco monumental si ça se fait sortir dimanche du côté de Houston. Un scénario qui est loin d’être impossible vu le momentum entre les deux équipes et le rendu récent sur le terrain. Certains voyaient cette équipe de Golden State comme un contender sérieux pour le titre, mais c’est bien par la (très) petite porte que pourrait se finir cette saison 2024-25 ce dimanche…

C’est un naufrage.

Y’a pas d’autres mots.

Le public est totalement silencieux, y’a +17 pour Houston.

Golden State menait 3-1 dans la série et va certainement devoir jouer un Game 7 à Houston dimanche soir.

Sans avoir JAMAIS mené dans ce Game 6 à domicile.

Stupéfiant.

