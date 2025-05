Il n’y a tout simplement pas eu de matchs entre les Houston Rockets et les Golden State Warriors. Les Texans se sont très rapidement envolés au score et (presque) jamais un retour n’a été envisagé. Une victoire tranquille, 131 à 116, qui va mener les deux équipes à jouer un Game 6 électrique ce vendredi.

Dès le coup d’envoi, il y avait une atmosphère bizarre autour de ce cinquième match entre Rockets et Warriors. Le Toyota Center de Houston n’était qu’à moitié rempli du fait du traffic et de l’horaire relativement “matinale” de la rencontre. Et alors que les premières rencontres avaient des airs de combat de boxe, ce Game 6 pourrait être comparable à Mohamed Ali contre son pao.

C’est bien simple, après huit minutes de jeu, les joueurs d’Ime Udoka menaient déjà 31 à 13. Une agressivité de l’ensemble du cinq majeur qui tranchait avec le manque d’envie de leurs adversaires. Golden State a tenté 19 de ses 25 tentatives à 3-points, un ratio anormal et lorsque l’adresse n’est pas là…

Fin du premier quart temps : 40-24 Houston.

Démarrage parfait pour les Rockets, dans un tel contexte c’était non négociable.

Golden State n’y est pas, heureusement que les backup rentrent leurs tirs. Y’a des gros zooms sur Kerr t’as l’impression qu’il va start quitter sans…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Alors qu’en face, les Texans avaient l’impression de lancer des cailloux dans l’océan. À la mi-temps, ils tournaient à 67% au tir, 60% de loin et 83% aux lancers. Rajoutez à ça de jolies possessions tentatives menées par Amen Thompson auteur de 5 interceptions à la pause et ça vous donne une avance plus que confortable au moment de regagner les vestiaires : 76 -49.

Les 5 interceptions d’Amen Thompson en première mi-temps.

C’est un malade. pic.twitter.com/qJH9UD2wyS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

En deuxième mi-temps, Steve Kerr a vite sorti le drapeau blanc. Après seulement six minutes de jeu dans le troisième quart-temps et alors que les Warriors étaient menés de 29 points, le coach a sorti les titulaires et fait rentrer Gui Santos, Pat Spencer Braxton Key ou encore Kevin Knox II. Une manière de reposer les titulaires et une preuve de confiance avant le retour à la maison. Le coach veut terminer la série au prochain match !

Et alors qu’on pensait que les Rockets allaient dérouler jusqu’au coup de sifflet final, l’équipe C de Golden State a fait plus que le travail et est revenu à 13 unités obligeant Ime Udoka à faire revenir ses hommes forts sur le terrain. La victoire a alors été verrouillée : 131-116

Udoka remet ses titulaires 😭😭😭

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Le MVP de la rencontre s’appelle sûrement Amen Thompson avec 25 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 5 interceptions et 3 contres à 8/12 au tir, 1/1 de loin et 8/9 aux lancers. Même si le meilleur scoreur des fusées a été Fred VanVleet avec 26 unités.

Grâce à cette belle victoire, les jeunes pousses de Houston s’offrent l’opportunité de disputer un match 6 qui s’annonce tendu au Chase Center. La rencontre aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. L’horaire n’est pas encore connue.