On connaît le Most Improved Player de la saison 2024-25. Dyson Daniels, l’arrière des Atlanta Hawks a reçu une distinction méritée. Deuxième de la course au Défenseur de l’Année, l’Australien ne termine pas la saison l’armoire vide.

Les circonstances qui aident les joueurs talentueux à remporter un trophée de MIP (Meilleure progression de l’année) sont souvent les mêmes : le départ d’un joueur majeur de la franchise, un changement d’équipe ou un déclic personnel.

Dyson Daniels remplit deux de ces trois critères. Avant le début de la saison, il a quitté les New Orleans Pelicans pour les Atlanta Hawks dans un transfert qui a ramené Dejounte Murray en Louisiane. Il était déjà connu comme étant un bon défenseur, mais avec plus de responsabilités des deux côtés du terrain, il a passé un cap et a donc remporté une récompense plus que méritée : Most Improved Player 2025.

🚨 C’EST OFFICIEL !! 🚨

DYSON DANIELS EST ÉLU MEILLEURE PROGRESSION DE L’ANNÉE 2025 !!

👏👏👏👏👏👏👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Avec 332 points, il a fini assez largement devant Ivica Zubac, deuxième (186 points) et Cade Cunningham, troisième (122 points). Christian Braun et Austin Reaves complètent le Top 5.

Voici le détail des votes concernant le trophée de Progression de l’année : pic.twitter.com/XReXOBdj0L

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Dyson Daniels succède à Tyrese Maxey et difficile de ne pas comprendre pourquoi lorsque l’on regarde les statistiques. L’Australien tournait à 5,8 points, 3,9 rebonds, 2,7 passes et 1,4 interceptions en 2023-24, 14,1 points, 5,9 rebonds, 4,4 passes et 3,0 interceptions en 2024-25.

Il s’est imposé comme un des meilleurs défenseurs de la planète et a terminé deuxième du DPOY derrière Evan Mobley. Sur les lignes de passes ou dans les mains, l’aspirateur de Géorgie s’est construit une réputation de gratteur de ballons d’exception. Il a réalisé une des meilleures saisons aux steals du 21e siècle.

En compagnie de Trae Young sur le back-court, Dyson Daniels forme un duo solide et complémentaire. Le joueur de 22 ans est une base solide du projet des Atlanta Hawks, une “inspiration” pour Zaccharie Risacher et donc le MIP 2024-25 !

Source texte : Shams Charania