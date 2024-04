Cette nuit, la NBA a révélé les résultats finaux de sa course à la Progression de l’année 2023-24. Tyrese Maxey a remporté le trophée devant Coby White et Alperen Sengun. Le MIP est à Philadelphie !

Lorsque James Harden s’en est allé des Sixers en début d’année, tous les regards se sont logiquement tournés vers Tyrese Maxey. Le jeune guard entrait dans sa quatrième saison en NBA et était considéré comme, de loin, l’option la plus fiable sur le back-court des Sixers. Le joueur de 23 ans se devait de reprendre le flambeau du barbu à la mène tout en devenant l’option numéro 2 claire de son équipe derrière Joel Embiid. Des missions plus que réussies.

En 2022-23, Tyrese Maxey avait déjà grandement progressé. Toujours aussi rapide et plus précis dans ses finitions et dans son tir extérieur, le jeune Sixer avait posé une saison à 20,3 points et 3,5 passes de moyenne. Mais c’est bien lors de cette saison que “Rese” a passé le plus gros cap, celui qui différencie les joueurs talentueux de NBA et les All-Stars. 25,9 points, 6,2 passes et une première étoile. Le trophée de MIP est bien mérité.

Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey is the recipient of the George Mikan Trophy as the 2023-24 Kia NBA Most Improved Player. pic.twitter.com/3tvyCiPHma

— NBA Communications (@NBAPR) April 23, 2024

Si l’augmentation de ses responsabilités a mené presque naturellement à son explosion au scoring, ses pourcentages au shoot n’ayant pas augmentés, c’est surtout dans le playmaking que Maxey a bluffé son monde cette saison. Il y a un an, beaucoup se demandaient s’il était un meneur ou un arrière en NBA, désormais, tout le monde sait qu’il peut faire les deux. Le natif de Dallas est devenu le principal gestionnaire d’une équipe compétitive d’un jour à l’autre et ça ne lui a posé aucun problème. Les Sixers étant restés une des équipes les plus compétitives de la Conférence Est lorsque Joel Embiid était en bonne santé.

Lors des absences du Camerounais, Tyrese Maxey a du se muer en leader d’attaque et a notamment par deux fois atteint la barre des 50 points cette saison, le genre de performances qui vous classe immédiatement parmi les stars de la Ligue (sauf quand vous vous appelez Malachi Flynn).

Le joueur des Sixers a remporté le trophée de très peu devant Coby White (319 points contre 305) puis avec une plus grande marge sur Alperen Sengun, Jalen Williams et Jalen Brunson.

Voici le détail des votes pour le trophée de Progression de l’année : pic.twitter.com/I5yxgP6jBA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

Tyrese Maxey succède à Lauri Markannen pour ce trophée et devra confirmer la saison prochaine. Confirmer que les Sixers ont bien trouvé leur lieutenant pour accompagner Joel Embiid dans la fin de son prime. Prouver qu’avec lui sur le back-court, Philly peut rêver du Larry O’Brien Trophy. Mais avant ça, il y a une série de Playoffs face aux Knicks à remonter.