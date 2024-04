MIP 2023-24 : le détail complet des votes !

Après l’élection (sans grande surprise) de Tyrese Maxey au titre de Progression de l’année, voici le détail des votes. Coby White n’est pas du tout loin derrière, et Alperen Sengun complète la marche. Ce qu’il faut savoir ? C’est par ici !

319 points au total pour Tyrese Maxey, 305 pour Coby White. La compétition a été rude entre les deux joueurs, et les votants ont eu beaucoup de mal à se décider. Le guard des Sixers l’emporte au nombre de “1st votes” mais les “2nd votes” majoritairement portés vers la frisouille des Bulls ont failli inverser la tendance. Il compile d’ailleurs plus de votes que Maxey au global.

Voici le détail des votes pour le trophée de Progression de l’année : pic.twitter.com/I5yxgP6jBA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

Derrière, Alperen Sengun ferme la marche avec plus de 200 points de retard. À noter les présences de Jalen Williams, Jalen Brunson et Deni Avdija, qui dépassent les 20 points au global. Derrière ? Des votes plus symboliques qu’autre chose, avec par exemple du Cam Thomas, du Tyrese Haliburton, et du Grayson Allen. Aaron Nesmith repart même avec un point, de quoi flexer dans quelques décennies auprès de ses petits enfants en disant qu’il a “presque” été élu MIP en NBA durant sa carrière.

De manière globale, pas trop de surprises si ce n’est peut-être l’écart entre les deux premiers et Alperen Sengun, considéré comme un candidat très sérieux. Ah si, Shai Gilgeous-Alexander joue peut-être un autre trophée, mais on est pas vraiment sûr.