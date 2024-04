Vous voulez savoir qui soulèvera le George Mikan Trophy, plus généralement connu sous le nom de “MIP” ? Vous aurez la réponse ce soir, à 1h du matin. Alors, Tyrese Maxey, Alperen Sengun ou Coby White ?

Le premier trophée de saison régulière sera donc décerné dès ce soir, et on commence avec la meilleure progression, un trophée que l’on ne reçoit qu’une seule fois dans toute sa carrière de joueur NBA (jusqu’à ce qu’un cinglé réussisse à le remporter à plusieurs reprises). Pour rappel, le trio de tête est composé de Tyrese Maxey, la mobylette suprême des Philadelphia 76ers, Alperen Sengun, le Joker athlétique des Houston Rockets et Coby White, qui a signé un gros comeback au sein des Chicago Bulls. Il est même possible que Jalen Williams, l’homme à tout faire du Thunder d’Oklahoma City recevra quelques votes pour la première place malgré son statut de sophomore, qui est souvent presque disqualifiant dans cette catégorie de trophée et qui l’a placé – en tout cas – hors du podium final cette saison.

Dans les autres candidats qui recevront probablement des votes, on peut mentionner Deni Avdija des Washington Wizards, Isaiah Hartenstein et Donte DiVincenzo, les hustlers des New York Knicks, ou encore Cam Thomas, le scoreur fou des Brooklyn Nets. Des dossiers très sérieux, assez pour récolter des votes sur le podium, même si on sait qu’ils ne sont pas au niveau des quatre noms cités précédemment.

La course aux trophées individuels de saison régulière, ça débute donc ce soir avec le MIP ou meilleure progression de l’année. Qui pour succéder à Lauri Markkanen, Ja Morant et Julius Randle, on va très vite le savoir. Rendez-vous dans la soirée !