On a appris dimanche soir les finalistes pour les différentes récompenses individuelles de la saison, à retrouver juste ici, et depuis hier soir on en sait un peu plus sur le timing puisque quelques dates de reveal ont déjà été annoncées !

Sortez le sel, et les armures pour partir au combat. Toute la semaine et à partir de ce soir, les premiers awards seront distribués en NBA, et les différentes fanbases vont pouvoir s’écharper en toute quiétude, en laissant sur le parvis toute objectivité bien sûr. Le programme de la semaine ? Attention, c’est du lourd :

Ce soir à 1h du matin : reveal du trophée de MIP (Tyrese Maxey, Coby White et Alperen Sengun nommés)

reveal du trophée de MIP (Tyrese Maxey, Coby White et Alperen Sengun nommés) Demain soir à 0h30 : reveal du trophée de 6th Man (Malik Monk, Naz Reid et Bobby Portis nommés)

: reveal du trophée de 6th Man (Malik Monk, Naz Reid et Bobby Portis nommés) Jeudi soir à 1h du matin : reveal du trophée de Clutch Player (Stephen Curry, DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander nommés)

reveal du trophée de Clutch Player (Stephen Curry, DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander nommés) Dimanche soir à 0h30 : reveal du trophée de COY (Mark Daigneault, Jamal Mohsley et Chris Finch nommés)

En fin de semaine on connaitre donc quatre des sept lauréats pour ces trophées de fin de saison, et ne restera plus que ceux de Rookie de l’année (trop de suspense), Défenseur de l’année (vive la France) et, bien sûr, du MVP, qui pourrait être révélé en dernier, en fin de semaine prochaine peut-être, possiblement un soir où les Nuggets jouent à domicile, si vous voyez où on veut en venir…

Rendez-vous dès ce soir donc, pour savoir qui de Tyrese Maxey, Coby White ou Alperen Sengun sera élu joueur ayant le plus progressé au cours de la saison 2023-24. D’ici-là ? Préparez la salière, cette semaine on a le droit d’en mettre partout.