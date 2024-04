Alors que le play-in tournament bat son plein et que les Playoffs arrivent à grands pas, on a appris ce soir qu’un autre délire débarquerait sur nos réseaux ce week-end et pas des moindres : le reveal des trois finalistes pour chaque trophée NBA. Attention, grosse quantité de sel en approche.

Comme si on avait besoin de ça. En plein beef entre Knicks et Sixers, entre Lakers et Nuggets ou entre Mavs et Clippers, on aura donc droit dimanche au grand reveal des finalistes pour chaque trophée individuel. Clutch Player, Meilleure progression, meilleur rookie, meilleur défenseur, meilleur coach, meilleur sixième homme et MVP, sept trophées à décerner pour cette saison 2023-24, et sept triplettes pour nous faire patienter jusqu’au verdict, qui sera annoncé au compte-gouttes tout au long des Playoffs.

Si Victor Wembanyama a déjà une main et demi sur le trophée de ROY et si Nikola Jokic devrait selon toute logique taper son troisième MVP en carrière, d’autres trophées ont peut-être encore du mal à trouver leur destination. Malik Monk a peut-être une longueur d’avance pour le 6MOY, Tyrese Maxey pour le MIP, Rudy Gobert pour le DPOY et Mark Daigneault pour le COY mais rien n’est jamais couru d’avance et les brelans annoncés dimanche réduiront en tout cas sacrément l’entonnoir… tout en répandant le sel dans les différentes fanbases. Et on ne va pas se mentir, c’est clairement ce que l’on préfère à cette période de l’année. Alors à dimanche, et attention les yeux, le sel ça pique.