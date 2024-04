NBA Playoffs 2024 : Nuggets – Lakers, la preview ! Apéro TrashTalk

Les Playoffs commencent dans exactement 48h et parmi les séries les plus attendues on aura droit à l’Ouest à un classique : Lakers – Nuggets ! Le champion en titre est sûr de ses forces, les Lakers disent qu’ils n’ont pas peur, parfait, ça s’annonce LOURD.

Huit victoires d’affilée pour les Nuggets face à leurs adversaires californiens, un statut de champion en titre à faire respecter, et un MVP en puissance dans la raquette. Dit comme ça la série entre les Nuggets et les Lazers semblent déséquilibrée, mais ce serait oublier qu’à Los Angeles un duo assez solide règne en maitre. LeBron James, Anthony Davis, deux forces de frappe atomiques capables, peut-être, de déranger Denver, alors que côté Pépites Jamal Murray tentera de sortir de sa boîte pour punir la air defense du backcourt de L.A. au relais de Nikola Jokic. On parle un peu de cette série ? Allez, envoyez la previw !