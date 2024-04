Après avoir évité le sweep lors du Game 4, les Los Angeles Lakers rendent visite aux Denver Nuggets dans les Rocheuses. LeBron James et sa bande peuvent-ils faire durer encore un peu le suspense ou pas ? Début des hostilités à partir de 4h.

Le contexte :

À l’inverse des Suns, les Lakers ont su sauver l’honneur ce week-end mais beaucoup voit en cette victoire les prémices d’un gentleman sweep. Oui, Denver s’est raté à L.A. mais qui imagine Nikola Jokic et les Nuggets manquer le coche une seconde fois sur leur terrain ? Le champion en titre reste sûr de sa force et même sans impressionner, il a les armes pour finir le boulot face au King et AD.

Le joueur à suivre : LeBron James

Pas très original comme choix diront certains mais c’est aussi l’occasion de poser une question importante. En cas de défaite des Lakers cette nuit à Denver, est-ce qu’on aura vu le dernier match de LBJ sous un maillot purple and gold ? Le King a une player option et il peut tester le marché cet été, avec éventuellement l’idée de retrouver son fils si celui-ci est drafté par une franchise en juin. BronBron pourrait aussi aller rejoindre une équipe mieux armée pour jouer le titre afin d’aller chercher une ultime bague avant de ranger les baskets. On est sur de la grosse spéculation mais ce Game 5 pourrait avoir des conséquences plus grandes qu’un simple billet pour le second tour des Playoffs. En attendant, le natif d’Akron a appelé les siens à tout donner pour cette confrontation qui pourrait relancer la série en cas de victoire de L.A.

La grosse question : Les Lakers peuvent-ils (encore) faire douter les Nuggets ?

Sur le papier, Denver reste favori pour cette rencontre. Les Nuggets ont toujours le meilleur cinq et des automatismes bien établis autour du génie de Nikola Jokic. Si le banc fait parfois défaut, les chercheurs d’or ont prouvé qu’ils n’abandonnaient jamais, même dans les situations très compliquées (voir Game 2). On surveillera quand même l’état du mollet de Jamal Murray. Le meneur est listé incertain pour cette rencontre et son absence pourrait peser lourd, même s’il a du mal à trouver la mire depuis le début de la série. (21 points de moyenne mais à 38% au shoot dont 21% de loin).

En face, les Lakers s’appuieront comme toujours sur le monstre à deux têtes LeBron – AD, avec l’espoir que Reaves et Russell trouveront de l’adresse pour les soutenir. La dernière victoire a fait du bien aux Angelinos, qui ont enfin vu qu’ils pouvaient tenir un score face à une équipe qui ne leur réussit pas du tout. Il existe aussi un espoir de voir Jarred Vanderbilt en tenue. L’ailier-fort a été listé incertain pour cette rencontre et son impact défensif et au rebond ferait du bien, même si la question du rythme se pose le concernant. Plus besoin de calculer pour L.A., c’est la victoire ou les vacances.

Le facteur X : la capacité de réaction des Nuggets et l’avantage du terrain

Outre la stat des équipes qui ne remontent pas un 0-3 en Playoffs (du jamais vu rappelons-le), on se doit de mentionner le mental des Nuggets et leur capacité à toujours réagir. Hormis les Suns, aucune équipe n’avait réussi à leur prendre deux matchs de suite en Playoffs l’an passé. À domicile, Denver reste de surcroît une forteresse. Sur les 13 derniers matchs disputés à la Ball Arena en postseason, les Nuggets en ont gagné.. 12. Seul le Heat avait réussi à créé la surprise en Finale NBA. Los Angeles et ses moins de 50% à l’extérieur cette saison (19-21) peut-il en faire de même ?