4h30 du matin cette nuit, début des hostilités entre les Nuggets, solides leaders de la Conférence Ouest, et les Timberwolves, qui ont gratté le dernier billet pour les Playoffs et qui voudront vendre chèrement leur peau. Alors, simple balade de santé pour Denver ou vraie galère face à Minnesota en mode poil à gratter ?

La preview écrite de la série est là, la preview vidéo juste ici.

Malheureusement pour les Nuggets, ces derniers ont eu pour habitude ces derniers temps de régaler en saison régulière mais de fléchir un peu trop en Playoffs pour être considérés comme de sérieux contenders à la victoire finale. Les pensionnaires de la Mile High City voudront conjurer le mauvais sort cette saison, et ça commence dès cette nuit pour être pris au sérieux. On espère que les murs de la Ball Arena sont bien positionnés pour que les Wolves viennent s’empaler dessus.

On sait que Denver a pu être gêné par les blessures, on se souvient par exemple que Jamal Murray s’est fait les croisés il n’y a pas si longtemps que ça et était encore diminué récemment pour cause de blessure mais on sait aussi qu’il devrait bien jouer ce dimanche. Michael Porter Jr. quant à lui a toujours été en délicatesse avec son dos mais semble bel et bien revenu en bonne forme. Les Nuggets, enfin armés de leur trio de contrats max, voudront donc poser leur grosse paluche sur le titre NBA, et ça commence par une victoire cette nuit contre les Wolves à l’occasion de ce Game 1.

Les Wolves, parlons-en justement. Voilà qu’ils ont facilement disposé du Thunder lors du play-in et se sont un peu rassuré avant d’affronter les Nuggets, mais la vraie question est de savoir dans quel état vont se présenter les Loups dans cette série du premier tour. Anthony Edwards aura à cœur de prouver que cette équipe est désormais la sienne et Karl-Anthony Towns voudra également montrer qu’il est bien de retour en ville. Malheureusement, la franchise de Minneapolis va se présenter amoindrie pour ce match. Jaden McDaniels est évidemment out pour cause de fracture du cerveau de la main, Rudy Gobert (dos) et Jaylen Nowell (genou gauche) sont listés questionable pour ce Game 1.

Tandis que Denver se présente au complet, cela semble tout de même compliqué de voir autre chose qu’une victoire des Nuggets, mais un run d’Ant-Man ou KAT est vite arrivé face à une défense parfois bien galère à Denver et qui a montré des limites en fin de saison dernière.

Parfait pour clôturer la nuit en beauté, ce Nuggets – Wolves pourrait bien être plus disputé qu’il n’en a l’air. Comme on dit, rendez-vous à 4h30 pour ce match, sans faire trop de bruit pour respecter le voisinage, ou alors offrez-leur des bouchons d’oreilles.