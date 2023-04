Dans la dernière série à avoir été officialisée, les Nuggets affronteront donc les Wolves au premier tour de ces Playoffs 2023. Comparativement à l’année dernière, Nikola Jokic a récupéré du soutien cette saison, et c’est avec l’étiquette de leader de la conférence Ouest que les hommes du Colorado arrivent et doivent prouver sur cette postseason. Les Wolves ? Le rôle de l’outsider leur va si bien.

Confrontations en saison régulière :

Nuggets – Wolves : 146-112

– Wolves : 146-112 Wolves – Nuggets : 128-98

– Nuggets : 128-98 Nuggets – Wolves : 122-118

– Wolves : 122-118 Wolves – Nuggets : 124-111

Comme pour le Bucks – Heat à l’Est, parité respectée dans les confrontations de saison régulière, chaque franchise a gagné ses matchs à domicile. À noter que Karl-Anthony Towns n’a participé à aucune de ces quatre rencontres à cause de la blessure qui l’a écarté pendant quatre mois des terrains. Et dans la défaite de trente points de Denver, Nikola Jokic n’était pas là. Cette série de Playoffs va donc nous offrir les premières confrontations entre le Joker et KAT. Si on suit la régulière, les deux équipes sont difficiles à battre à domicile. Il est vrai que le Target Center peut devenir une réelle tanière pour les loups et que les Nuggets ont l’avantage d’être habitués à jouer en altitude. Donc toujours selon cette théorie, les Pépites devraient l’emporter en sept chez eux et faire fructifier leur avantage du terrain. Mais on sait que les Playoffs ne fonctionnent pas si simplement et le résultat risque d’être différent.

Le moment de mettre la pression à la concu pour les Nuggets

Depuis plusieurs années, les Nuggets se trainent l’image d’une équipe qui performe en régulière et disparait vite en Playoffs. Et c’est vrai qu’à part dans la bulle et cette finale de conf en remontant deux 3-1 lead pour se qualifier, nous n’avons pas vu grand chose de marquant de Denver en postseason. Cette saison, l’effectif est là. Jamal Murray est revenu, Michael Porter Jr. est sur ses deux jambes et son dos ne grince pas trop, les roles players que sont Gordon, KCP et Bruce Brown connaissent leur mission et exécutent machinalement. Bref, Nikola Jokic n’a plus besoin de jouer le rôle d’Atlas et de tout porter sur ses épaules, désormais il peut compter sur les autres et donc avoir des ambitions de bague. Pendant la fin de la saison régulière, Denver a beaucoup fait reposer ses cadres. Il faut que ce choix tactique se rende utile et que Denver rentre dedans directement, car on reproche notamment aux hommes de Malone un trop plein de pitié envers leurs adversaires. Jamais les leaders de l’ouest ont maintenu la tête sous l’eau de leur opposant pour les couler et ça, en Playoffs, ça se paye cash.

Les Wolves peuvent être le test parfait. Minnesota ne va rien lâcher et ne voudra pas se contenter d’un premier tour comme l’an dernier. Cependant, ils accusent le coup avec plusieurs blessures de poids, pour Naz Reid et Jaden McDaniels notamment Sans oublier Rudy Gobert qui serre les dents pour jouer malgré son mal de dos. En voyant une meute affaiblie, les Nuggets devront marquer le coup et se montrer nasty comme disent les amerloques, pour achever la bête blessée. Ils devront également montrer qu’ils peuvent survivre sur les monutes que pâssent Niko Jo sur le banc, l’un de leurs points faibles cette saison. Cela enverrait un message à la concu pour dire que Denver ne vient pas pour faire de la figuration, comme pressenti par beaucoup d’observateurs ou de brackets TrashTalk qui voient très souvent les Nuggets sortir dès les demi-finales.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, à Denver dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 avril à 4h30

Game 2, à Denver dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 à 4h

Game 3, à Minnesota dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 à 3h30

Game 4, à Minnesota dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril à 3h30

Game 5, à Denver le mardi 25 avril horaire à déterminer*

Game 6, à Minnesota le jeudi 27 avril horaire à déterminer*

Game 7, à Denver le samedi 29 avril horaire à déterminer*

*si nécessaire