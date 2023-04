NBA Playoffs 2023 – Bucks vs Heat, les pronostics de la rédaction : plébiscite pour Milwaukee, dur dur pour Miami

Sept rédacteurs, sept fois les Bucks, trois sweeps, trois gentleman sweeps. Les pronostics de la rédaction sont clairs pour cette série entre Milwaukee et Miami, les Bucks vont tabasser le Heat.

GIOVANNI

Les Bucks ont probablement du attendre leur adversaire du premier tour une main dans le falzard et l’autre à se pincer le nez pour ne pas rire. J’y vais peut-être un peu fort mais la différence de niveau entre la meilleure équipe de NBA actuellement et la “bande à Max Strus” me parait un chouia dommageable dans une série de Playoffs. Rien contre le fighting spirit de Jimmy Butler et la polyvalence de Bam Adebayo, mais là on parle d’une machine qui en a vu d’autres et qui voudra surtout laisser le moins possible de force dans la bataille. Déso les botoxés mais ça part sur un sweep. Bucks 4, Heat 0.

NICO

Le Heat a arraché sa qualification en Playoffs lors du dernier match du play-in tournament, la récompense est un affrontement face à la meilleure équipe de saison régulière. Et désolé Jimmy Butler, je ne vois aucun miracle dans cette série. Certes Miami n’est jamais une équipe facile à prendre mais les Bucks sont trop forts et trop complets pour se laisser perturber par une équipe du Heat trop irrégulière. Cela va se finir en coup de balai, comme en 2021. Bucks 4, Heat 0.

ARTHUR

Ni les Bulls, ni le Heat, ni aucune autre équipe dont la régulière a été irrégulière n’est en droit d’espérer sortir les Bucks. On l’a vu sur ce dernier match de play-in : Kyle Lowry est en bout de course, Bam Adebayo – quand défendu à un ou deux mètres du cercle – est inefficace. Jimmy Butler ne pourra pas éteindre le meilleur bilan de NBA en solitaire. Et s’il le fait, je paie un maillot de Gabe Vincent à toutes les personnes qui conserveront un screen de cet avis, alors désastreux. Bucks 4, Heat 0.

ALEX

Pour la troisième fois en quatre ans, Milwaukee et Miami vont donc se retrouver en Playoffs. Si les deux dernières séries promettaient un suspense intéressant, les Bucks partent quand même largement favoris. Pour le score, je me tâte entre en donner un ou deux au Heat. Non pas que le niveau des hommes de Spoelstra m’impressionne (loin de là) mais Jimmy Butler est fait pour les Playoffs et certains soirs il peut porter toute la Floride sur ses épaules. Allez, on va opter pour le service minimum. Bucks 4, Heat 1.

CLEMENT

D’ordinaire, on ne sait jamais à quel point “les Heats” peut déjouer les pronostics, et ils ne sont jamais aussi forts que lorsqu’ils sont outsiders. Mais cette saison, ils semblent trop irréguliers pour bousculer l’ogre des Bucks, bien trop complet, bien trop tranquille, bien trop polyvalent, bref, bien trop fort. Giannis est en mission et il va encore le prouver, d’autant plus avec Khris Middleton de retour aux affaires, Jrue Holiday toujours aussi sous côté, Bobby Portis en dynamiteur de banc et Brook Lopez en mode Clermont-Ferrand des deux côtés du terrain. Miami n’a pas rassuré lors du play-in et à part Jimmy Butler, personne ne semble au niveau attendu chez les Floridiens, Bam Adebayo peut (et devrait) se réveiller mais il a semblé très emprunté, Tyler Herro est trop irrégulier et le banc n’est pas à l’avantage du Heat. Jimmy Buckets devrait ramener un match à sa team, mais les Daims ne craignent pas la chaleur et le petit prince d’Athènes va continuer sa route. Bucks 4, Heat 1.

AUGUSTE

Dans leur canapé, les Bucks ont dû bien se marrer en suivant de près ou de loin le play-in. Les pronostics les voyaient contre les Hawks et bien ce sera leur rivaux du Heat qui s’avanceront comme première étape d’une ascension vers le titre. Mais vous vous doutez que si Miami a galéré contre Atlanta et Chicago, en étant sur courant alternatif, contre Milwaukee ça va coincer. Giannis Antetokounmpo et toute sa bande vont venir casser du Floridien. Allez, j’accorde un Butler Game, mais pas plus. Bucks 4, Heat 1.

EDGAR

Après un faux départ en play-in Miami a remis la marche en avant et se présente face aux Bucks en détente. Pas grand chose à perdre pour eux face à la machine Milwaukee et au Greek Freak. Mais je pense que Miami ne sera pas une victime expiatoire dans cette série. Leur consistance défensive et leur talent intrinsèque leur permettront d’embêter les Bucks. Milwaukee s’imposera logiquement grâce à sa profondeur de banc et sa qualité collective bien supérieure à celle du Heat. Bucks 4, Heat 2