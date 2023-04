Here we go again, comme dirait le fameux meme de GTA. En effet, pour la troisième saison en quatre ans, les Bucks et le Heat se jouent en Playoffs. Autant dire que tout le monde se connait… alors pas de place à l’imprévu dans cette série.

Confrontations en saison régulière :

Bucks – Heat : 128 – 99

– Heat : 128 – 99 Bucks – Heat : 123 – 115

– Heat : 123 – 115 Heat – Bucks : 111 – 95

– Bucks : 111 – 95 Heat – Bucks : 108 – 102

Deux victoires à domicile pour chacun. Seulement, lorsqu’on y regarde de plus près, ces matchs ne peuvent pas tellement être pris pour référence. Pourquoi ? Car Giannis Antetokounmpo n’a joué qu’un match sur les quatre (on occulte la première rencontre où il ne joue que six minutes). Dans la deuxième victoire ? Le Grec claque un énorme triple-double en 35/15/11, c’est rien, c’est Giannis. Dans les deux victoires de Miami, le Greek Freak et Khris Middleton ne sont pas là, ce qui complique pas mal les choses selon nos soureces. Pour ce qui est de cette série qui approche, le MVP 2019 et 2020 sera en tout cas bel et bien présent pour martyriser ses rivaux du Heat. Pas une super nouvelle pour une équipe qui galère contre les Hawks et les Bulls, on dit ça on dit rien.

Le Heat condamné à la défaite ?

Si l’on prend les dynamiques actuelles et les effectifs de chacun, les Bucks sont grands favoris de cette série. Meilleur bilan de la Ligue avec un candidat MVP dans ses rangs à plus de 30 points de moyenne, Milwaukee parait intouchable contre Miami. Le groupe est ultra complet avec des soldats que n’importe quel contender rêverait d’avoir. Brook Lopez pour la défense et la protection de cercle, Bobby Portis en sortie de banc, Jrue Holiday pour son scoring et sa défense, et tous les role players shooteurs et et agressifs comme Grayson Allen, Jae Crowder, Joe Ingles ou Pat Connaughton. Le tout coaché par Mike Budenholzer, à Milwaukee depuis 5 ans, ressenti 50. Dans cet effectif qui frôle la perfection sur le papier, ne manque plus que Khris Middleton encore en délicatesse avec son genou. Et face à cette armada d’Avengers, le Heat parait bien faible.

Certes Jimmy Butler est clutch, Bam Adebayo aime bien jouer Giannis, Tyler Herro peut prendre feu à tout moment… mais la profondeur du roster est faible. Caleb Martin constitue une vraie faiblesse à l’intérieur contre le duo Antetokounmpo – Lopez, Max Strus et Tyler Herro laissent la voie libre pour les pénétrations et Jrue Holiday s’en frotte déjà les mains. Puis sur le banc, on se rapproche plus de l’EPAHD que du contender entre Kyle Lowry, Udonis Haslem et Kevin Love. Et si on penche sur le plan basketballistique pur, Miami a trop de trous d’air des deux côtés du terrain. On l’a vu contre les Bulls lors du play-in, les Floridiens étaient autant capables de mettre des runs de 13-2 qu’aussitôt se prendre trois drives de LaVine sans bouger en défense ni pallier le tout en attaque. Et cette situation n’est pas un fait entrevu uniquement sur le match contre Chicago mais elle a bien existé tout au long de la saison avec des fins de match toujours très serrées. Bref, la dernière fois que ces deux franchises se sont rencontrées en Playoffs, les Daims avaient sweepé South Beach et cette saison un scénario similaire… est très probable.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, à Milwaukee le dimanche 16 avril à 23h30

Game 2, à Milwaukee dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 à 3h

Game 3, à Miami dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 à 1h30

Game 4, à Miami le lundi 24 avril, horaire à déterminer

Game 5, à Milwaukee le mercredi 26 avril horaire à déterminer*

Game 6, à Miami le vendredi 28 avril horaire à déterminer*

Game 7, à Milwaukee le dimanche 30 avril horaire à déterminer*

*si nécessaire