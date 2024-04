Dans la défaite surprise des Celtics face au Heat mercredi soir, Kristaps Porzingis n’a pas pesé offensivement. L’intérieur letton n’a pas eu d’autre choix que de donner du crédit à la défense du Heat, spécialiste quand il s’agit de faire déjouer l’adversaire.

6 points en 30 minutes, 1/9 au tir, 0/4 à 3-points, 2 pertes de balle.

Kristaps Porzingis vient tout simplement de sortir son pire match au scoring de la saison, si on excepte la rencontre face aux Pacers début janvier (2 points) où il était sorti sur blessure après six minutes. Une prestation assez symbolique de la faillite des Celtics sur le Game 2, eux qui ont perdu l’avantage du terrain face à un Miami Heat chaud bouillant.

Quand il a été interrogé sur sa perf’, KP a expliqué pourquoi la défense du Heat est tellement relou à jouer, en particulier dans un contexte de Playoffs.

“Ils vous font réfléchir. Une possession, ils font ça. La possession suivante, ils font autre chose. Ensuite ils switchent. Et puis ils arrêtent de switcher. Cela peut vous paralyser un petit peu, parce que vous commencez à réfléchir, et puis ensuite vous commencez à vous précipiter. […] Ils sont très bons pour ça.”

Réfléchir, ça veut dire analyser, et analyser prend forcément du temps. Et quand vous avez besoin de temps pour faire des choix en attaque, tout devient plus facile pour la défense. Les meilleures équipes ont souvent un temps d’avance, elles savent quoi faire et quand le faire, et tout ça très vite. Pendant une grande partie de la saison, les Celtics faisaient étalage de cette redoutable capacité d’exécution.

Et puis il y a eu ce Game 2 face au Heat.

Outre l’impact physique, l’intensité et l’agressivité qui caractérisent toujours l’ADN de Miami, le coach Erik Spoelstra est un véritable maestro quand il s’agit de réaliser des ajustements avant et pendant le match afin de créer de la confusion chez l’adversaire. Cela se traduit au niveau des systèmes utilisés (le Heat est un grand spécialiste de la défense de zone), de certains choix bien spécifiques (prise à deux ? Un-contre-un ? Fausse prise à deux ?), et des match-ups choisis.

Exemple : Spo a mis son pivot Bam Adebayo sur… Jayson Tatum dans le Game 2, alors que le match-up “naturel” aurait été de laisser Bam sur Kristaps Porzingis. Ce dernier s’est retrouvé face à des match-ups qu’il n’attendait sûrement pas (Nikola Jovic notamment), match-ups qui l’ont un peu sorti de son rythme. Certes KP a raté des shoots qu’il met habituellement, en particulier dans des situations de mismatch (face à Tyler Herro par exemple). Mais il ne fait aucun doute qu’il a été perturbé. Et ses propos le prouvent.

Membre clé de l’attaque des Celtics à travers sa capacité à punir de loin tout en étant l’arme numéro 1 à l’intérieur, Kristaps Porzingis a aidé Boston à avoir la meilleure efficacité offensive de NBA cette année (122,2 points pour 100 possessions, 117,3 l’an dernier). Alors quand il connaît une soirée sans, forcément ça tousse un peu côté Boston. Surtout quand ça ne fait pas le taf en défense avec un grand nombre de 3-points ouverts accordés à Miami.

Kristaps Porzingis et les C’s devront redresser la barre au plus vite à Miami, sous peine de se retrouver dans une position vraiment inconfortable.

