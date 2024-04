Dans le Game 2 entre les Celtics et le Heat, Jayson Tatum et Jaylen Brown avaient tout d’abord pris la mesure de la défense de Miami, en bons All-Stars confirmés. Puis très vite Miami a fait comprendre à l’assistance que, cette nuit, tous leurs tirs allaient rentrer.

Nikola Jovic ? 3/4, solide, sérieux. Haywood Highsmith ? 3/5 en sortie de banc, correct, payé pour ça. Duncan Robinson et Delon Wright, 3/10 en cumulé, pas les flèches les plus ajustées du carquois cette nuit mais tout de même. Jaime Jaquez Jr. ? 3/6, et tout un tas d’autres choses autour. Caleb Martin, 5/6, en plus d’être le sosie d’Evan Fournier voilà qu’il lui a volé son talent. Puis Tyler Herro, 6/11 pour aller avec ses 14 passes, quel match du meneur Instagrameur. Au total ? 26 paniers inscrits derrière la ligne, record de franchise, magnifique timing.

Record absolu à trois points cette nuit pour le Heat : 23/43, nouvelle plus haute barre dans l’histoire de la franchise.

La marque d’une équipe en confiance mais, également, le besoin d’une mise au point concernant la défense des Celtics, pourtant drivée en la matière par quelques uns des meilleurs spécialistes de la Ligue (Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown…). Laissez-les shooter et ils continueront, jusqu’à vous botter les fesses si fort qu’elles en deviendront rouges comme… un maillot du Heat. KABOOM.

Les 23 tirs à trois points rentrés par Miami cette nuit à Boston (record de franchise) : pic.twitter.com/mp84EluwPF

