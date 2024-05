Kyrie Irving quand il faut conclure une série : 13 matchs, 13 victoires !

Encore une fois exceptionnel cette nuit, Kyrie Irving a mis le couvercle sur la série opposant ses Mavs aux Clippers (4-2 pour Dallas). Uncle Drew est un véritable spécialiste quand il s’agit de tuer l’adversaire : il en est à 13 victoires en 13 matchs quand il a l’opportunité de boucler une série de Playoffs.

30 points dont 28 en deuxième mi-temps (!), 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 2 contres, le tout à 11/19 au tir dont 5/9 du parking.

Kyrie Irving a été grandiose cette nuit, enchaînant les paniers venus de l’espace tout en étant remarquable dans l’activité défensive (2/18 au tir pour son adversaire direct dans le Game 6). Uncle Drew a senti l’odeur du sang. Et quand il sent l’odeur du sang, il est sans pitié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Cela fait donc 13 victoires en 13 matchs pour Kyrie Irving quand il a l’opportunité de conclure une série de Playoffs.

Voici la liste :

Vs Boston (Game 4, premier tour 2015) : 24 points, 11 rebonds, 3 passes. Vs Bulls (Game 6, demi de conf’ 2015) : 6 points, 1 rebond Vs Hawks (Game 4, finale de conf’ 2015) : 16 points, 4 rebonds, 5 passes Vs Pistons (Game 4, premier tour 2016) : 31 points, 3 rebonds, 5 passes Vs Hawks (Game 4, demi de conf’ 2016) : 21 points, 2 rebonds, 8 passes Vs Raptors (Game 6, finale de conf’ 2016) : 30 points, 4 rebonds, 9 passes Vs Warriors (Game 7, Finales NBA 2016) : 26 points, 6 rebonds, 1 passe Vs Pacers (Game 4, premier tour 2017) : 28 points, 2 rebonds Vs Raptors (Game 4, demi de conf’ 2017) : 27 points, 5 rebonds, 9 passes Vs Celtics (Game 5, finale de conf’ 2017) : 24 points, 2 rebonds, 7 passes Vs Pacers (Game 4, premier tour 2019) : 14 points, 2 rebonds, 7 passes Vs Celtics (Game 5, premier tour 2021) : 25 points, 3 rebonds, 3 passes Vs Clippers (Game 6, premier tour 2024) : 30 points, 6 rebonds, 4 passes

Entre 2015 et 2017, Kyrie Irving a roulé sur la Conférence Est aux côtés de LeBron James aux Cavaliers, remportant le titre NBA 2016 face aux Warriors. Uncle Drew est ensuite passé par Boston (2019), Brooklyn (2021) et se retrouve désormais à Dallas avec Luka Doncic. Après l’échec de l’an passé aux Mavs, Kyrie et ses copains ont parfaitement redressé la barre, gagnant leur ticket pour les demi-finales de conf’ face au Thunder.

__________

Sources : StatMamba, Basket-Reference