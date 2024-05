Victorieux des Clippers cette nuit, les Mavericks ont rejoint le Thunder au second tour des Playoffs ! Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander, la bataille est lancée et un seul pourra rejoindre les Finales de Conférence.

Deux des trois finalistes pour le MVP dans une série de Playoffs ? Sortez-vite le popcorn car ce duel entre OKC et Dallas devrait valoir le détour !

D’un côté, Luka Doncic et sa bande ont sorti en deux temps une équipe des Clippers privée de Kawhi Leonard. La force des Mavericks est facile à cerner, elle tourne autour de son duo de stars sur le backcourt (Lulu et Kyrie). À leurs côtés, de nombreux role players qui connaissent leurs rôles et qui sont prêts à jouer les facteurs X chaque soir.

De son côté, le Thunder a facilement sweepé une triste équipe de New Orleans orpheline de Zion Williamson. Entre un SGA qui fait tout flamber, Lu Dort pour verrouiller les meilleurs scoreurs adverses, le toujours plus clutch Jalen Williams, la muraille Chet Holmgren et le couteau-suisse Giddey, c’est un OKC en confiance (et reposé) qui arrive au second tour.

Pas mal de matchups vont être passionnantes à suivre. Le duel entre Shai et Luka est évidemment au centre de tous les projecteurs. Quelque chose nous dit que Luguentz Dort sera accroché au short du Slovène de la 1ère à la 48ème minute. C’est un duel qui aura son importance. À l’intérieur, il sera intéressant de voir qui prendra l’avantage alors qu’il s’agit du secteur le plus affaibli des deux côtés. La grande tige Holmgren ou la combativité des Gafford et P.J. Washington.

En saison régulière, c’est le Thunder qui avait pris le dessus, remportant 3 des 4 confrontations.

Le vainqueur de la série se retrouvera en Finale de Conférence. Pour Dallas, ce serait un récent retour en arrière car les protégés de Mark Cuban étaient déjà à ce stade il y a deux ans avant de chuter face aux Warriors, futurs champions NBA. Pour le Thunder par contre, cela fait un moment puisqu’on parle de 2016, avec notamment la fin de parcours dans l’Oklahoma d’un certain.. Kevin Durant.