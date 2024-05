Battus pour la quatrième fois par les Mavericks cette nuit, les Los Angeles Clippers sont officiellement éliminés des Playoffs 2024. Encore un échec pour l’équipe de Steve Ballmer, encore un bobo qui tombe mal pour Kawhi Leonard, l’heure de faire quelques changements dans le projet ?

La marche était trop haute pour les angelinos. Sans le Klaw en tenue (et surtout en forme), L.A. n’a pas tenu la distance face à Luka Doncic, Kyrie Irving et les Mavs. Le tableau semble familier dans la Cité des Anges. Un leader qui se fait mal au pire des moments (Hello Kawhi), les autres leaders qui craquent sous la pression en postseason (Harden, PG, Brodie), et toujours plus de regrets pour une fanbase qui espère année après année que son équipe réussisse à passer ce cap qui permettra aux voiliers d’aller ENFIN gagner un titre NBA.

C’est quoi la suite maintenant pour Tyronn Lue et les siens ? Quelques mois après la venue de James Harden, L.A. a encore failli dans sa quête du titre et la franchise arrive à un tournant. Faire encore confiance à ce groupe en espérant qu’une année supplémentaire ensemble les aide à se sublimer ? Lancer un nouveau projet, mais si oui autour de qui ?

La Free Agency devrait nous offrir des réponses sur les plans de Jerry West et Lawrence Frank pour les Clippers. S’il décline sa player option, Paul George peut tester le marché et il se murmure que plusieurs équipes à l’Est l’ont dans le viseur (Philadelphie, Orlando, Indiana ?). Russell Westbrook (s’il décline son option) et James Harden pourraient eux aussi s’ajouter à la liste des agents libres. Qui reste, qui part ? Quels ajustements pour renforcer encore cette équipe ? La réponse d’ici quelques semaines.