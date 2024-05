Donovan Mitchell (50 points), tellement fort mais tellement seul…

Auteur d’un match de colosse, Donovan Mitchell n’aura pas suffi pour offrir la victoire aux Cavaliers. Il va falloir que Cleveland offre plus de soutien à Spida pour aller gagner le Game 7 à la maison..

Rien qu’à le voir lutter pour récupérer son souffle en fin de match, on savait que Donovan Mitchell était allé au bout de ses limites dans ce Game 6 capital à Orlando. Patron des Cavs, l’arrière a mis les petits plats dans les grands avec une performance monumentale cette nuit : 50 points, 4 rebonds, 4 passes, à 22/36 au shoot malgré un Jalen Suggs accroché à son short.

Un match de mammouth de Spida qui risque de laisser des regrets à la fanbase des Cavs. Comment Cleveland ne peut pas gagner un match malgré une telle flambée ? La réponse est simple : le supporting cast n’a pas tenu autour de Mitchell. Hormis Garland sur les trois premiers quarts-temps, aucun autre joueur n’est vraiment sorti du bois au scoring. Derrière Mitchell (50) et Garland (21), le meilleur marqueur s’appelle Max Strus à 10 points et derrière c’est le désert.

Evan Mobley n’a pas pesé offensivement, le banc a été absolument affreux, certains joueurs se sont bien cachés (Isaac Okoro qui refuse des tirs à 3-points ouverts dans le corner par exemple) et même Garland a totalement disparu dans le money time.

Une stat qui risque de faire parler dans l’Ohio demain : la répartition des points des Cavs dans le dernier acte. C’est simple, Donovan Mitchell a marqué 18 points, le reste de l’équipe : 0. On répète, Donovan Mitchell a marqué tous les points de son équipe. Si cela offre des lauriers à Spida, dans la zone malgré un genou qui grinçait, c’est aussi une stat dramatique pour le collectif de J.B. Bickerstaff, incapable d’offrir le moindre appui à son leader. Le coach n’a pas non plus brillé dans ce dernier quart-temps, où les isolations de Mitchell se sont succédées, étant à la fin trop prévisibles pour la défense d’Orlando.

En face, Banchero, Suggs et Wagner se sont eux parfaitement relayés dans les moments chauds pour assurer la victoire.

Maigre consolation pour Mitchell, il intègre les bouquins d’histoire de la franchise de Cleveland en devenant le second joueur des Cavs à inscrire 50 points dans un match de Playoffs après LeBron James.

Spida WENT OFF for 50 PTS in a tough Game 6 loss in Orlando 🕷️

Donovan Mitchell joins LeBron James as the only players in Cavaliers franchise history to score 50+ points in a playoff game!

Game 7: Sunday, 1pm/et on ABC#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/KdNTlb22zY

— NBA (@NBA) May 4, 2024