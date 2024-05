L’Équipe de France de 3×3 enchaine dès aujourd’hui avec ses deux derniers matchs de poule du TQO, après une première victoire essentielle hier face à l’Égypte. Mongolie à 9h40 et Japon à 13h35, objectif deux victoires, pour se mettre bien avant les demi-finales de demain !

A Utsunomiya, les Français du 3×3 n’ont pas trainé pour se mettre en route. Victoire autoritaire (21-8) face aux champions d’Afrique, de très gros débuts pour le petit nouveau Lahaou Konate (8 points), un Hugo Suhard inspiré (4 tirs de loin), et donc cette première victoire logique mais pas moins agréable. Aujourd’hui on monte d’un cran avec les deux derniers matchs de poule, avant de passer aux choses très sérieuses demain.

9h40 : France vs Mongolie

13h35 : France vs Japon

Deux rencontres qui seront à suivre sur la chaîne l’Équipe, deux rencontres largement à la portée des Bleus, qui devront faire face à un pays qui s’est pris d’amour pour le 3×3 très vite (la Mongolie) et un autre dont l’équipe évoluera à domicile, jamais facile d’affronter les hôtes dans une compétition aussi importante.

Hugo Suhard, Lahaou Konate, Jules Rambaut et le capitaine Alex Vialaret devront en tout cas 1) l’emporter et 2) se mettre en jambes avant les demi-finales de demain, car il faudra alors affronter la Lituanie et/ou les Pays-Bas, deux nations autrement plus difficiles à maitriser mais… ne dit-on pas “impossible n’est pas Français ? Allez les Bleus !