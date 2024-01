On a découvert hier soir le programme de l’Équipe de France pour préparer ses Jeux Olympiques, et quelques heures avant et de manière un peu plus discrète, c’est celui des filles du 3×3 qui était dévoilé par la FFBB.

Les garçons du 3×3 devront passer par un TQO, ça on le savait, mais le programme de ces dames n’était pas encore connu. C’est désormais chose faite depuis hier, puisque la FFBB a dévoilé le contenu de la dernière ligne droite des Bleues avant Paris 2024 :

Quatre étapes du circuit international, le FIBA 3×3 Women’s Series, quatre étapes qui auront lieu en France, histoire de se jauger un peu face aux meilleures équipes du monde et devant leur public.

A noter que depuis le mois de juin dernier, huit joueuses ont été sélectionnées afin de se préparer exclusivement pour l’échéance olympique, loin des terrains de 5×5, dans l’unique but de plier la concu en juillet prochain :

Jodie Cornélie

Myriam Djekoundade

Laetitia Guapo

Hortense Limouzin

Marie Mané

Eve Wembanyama

Anna Ngo Ndjock

Marie-Eve Paget

Voilà pour les filles du 3×3, qui auront donc l’écrin parfait, à la maison, pour se chauffer en vue des Jeux. Les garçons ? Ils ont rendez-vous du 3 au 5 mai au Japon et du 23 au 26 juin à Debrecen (Hongrie) pour tenter de rejoindre les filles pour la compétition la plus importante de leur vie. Allez !