Encore une fois monstrueux hier soir pour écraser les Rockets, Joel Embiid est un candidat à sa propre succession pour le titre de MVP. Gêné par les blessures depuis le début de saison, le Camerounais a néanmoins pour priorité d’arriver en Playoffs en bonne santé. Quitte à sacrifier la grosse statuette si besoin ?

Joel Embiid va bien, merci pour lui. Malgré plusieurs matchs d’absence, le pivot a montré lors du MLK Day qu’il n’avait rien perdu de son talent du côté de l’infirmerie. Si les bobos de Jojo font parler, c’est qu’ils pourraient lui faire perdre toute chance de finir MVP dans les prochains mois. En effet, le nouveau CBA prévoit que les trophées de saison (hors Rookie de l’Année) ne peuvent être remportés que si le joueur a disputé au moins 66 matchs de saison régulière. Ce qui signifie que 17 matchs manqués est éliminatoire. Actuellement, Joel Embiid a déjà raté 9 rencontres cette saison, ce qui signifie qu’il n’a plus que sept jokers avant d’être non-sélectionnable pour le MVP.

Interrogé à ce sujet après la victoire des siens contre Houston, Joel Embiid a expliqué qu’il serait ravi de remporter un autre trophée de MVP mais qu’il priorise avant tout d’être en bonne santé pour les Playoffs, afin d’aider au maximum les Sixers à gagner un titre NBA. Et si cela signifie ne pas arriver au nombre de matchs requis par les nouvelles règles, et bien tant pis. Des propos rapportés par ESPN.

“L’objectif est d’être en bonne santé jusqu’à la fin de la saison”.

[sur le MVP, ndlr] “Je l’ai déjà gagné. Si j’ai la possibilité d’en obtenir un deuxième, je le ferai. Mais je ne vais pas me forcer ou pousser pour cela. Mon jeu parlera toujours de lui-même. Nous gagnons. C’est le plus important. Nous devons continuer à gagner et si vous faites des statistiques qui vous permettent d’être dans la conversation pour le MVP, c’est très bien aussi. Mais en fin de compte, s’il y a quelque chose qui se passe et que je ne peux pas atteindre le nombre de matches requis pour être qualifié, alors qu’il en soit ainsi”.