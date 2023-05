Joel Embiid : un titre de MVP à célébrer, mais tellement plus à accomplir

Les résultats tant attendus sont tombés la nuit dernière à 1h du matin. En concurrence avec Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid a remporté son tout premier titre de MVP après avoir fini deuxième à deux reprises. Une récompense méritée pour la superstar des Sixers, et qui se doit d’être célébrée à Philadelphie. Mais très vite, Jojo et son équipe devront se reconcentrer sur l’objectif principal, celui qui déterminera ou non la réussite de la saison 2022-23 : se qualifier en Finales NBA pour tenter d’aller chercher le titre suprême.

Ils étaient tous assis là, dans la salle de réception de leur hôtel de Boston, pour suivre en direct l’annonce concernant le vainqueur du trophée de MVP 2023. Joel Embiid se retrouvait évidemment au premier rang, entouré de Tobias Harris et de l’ensemble de ses copains des Sixers. Et quand Charles Barkley, légende NBA et analyste pour TNT, a prononcé les mots “from the Philadelp…”, c’est l’ensemble de la pièce qui a exulté.

Oui, Joel Embiid est le nouveau MVP de la NBA.

En voyant l’émotion sur son visage, on comprend vite que ce titre signifie beaucoup pour lui, peu importe ce que Jojo a pu déclarer tout au long de la saison. Et c’est normal. On parle d’un homme qui est parti de loin, qui a commencé le basket à 15 ans au Cameroun, qui a connu deux saisons blanches avant même de jouer la moindre minute en NBA, et qui a également vécu une grosse tragédie familiale quand il a perdu son petit frère, Arthur, le 16 octobre 2014 dans un terrible accident de voiture. Il fut un temps où Embiid a sérieusement envisagé de tout plaquer. Au lieu de ça il a continué, sans jamais abandonner. Et aujourd’hui il est récompensé par le plus prestigieux des trophées individuels.

Pour toutes ces raisons, ainsi que pour la source d’inspiration qu’il représente auprès des jeunes Camerounais et l’ensemble du continent africain, Joel Embiid peut célébrer ce titre de MVP comme il se doit. Mais dans le même temps, il sait aussi que l’essentiel est ailleurs.

Très, très content pour Joel Embiid. Joueur hors normes, niveau MVP depuis plusieurs saisons. Souvent deuxième, jamais premier. C’est réglé. À lui désormais d’aller chercher un autre trophée pour le faire entrer dans la légende : celui de champion NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Quand vous remportez le titre de MVP, vous ajoutez votre nom à la liste des plus grandes légendes de l’histoire de la NBA. Un immense honneur évidemment, mais avec ça vient également s’ajouter une bonne dose de pression, surtout dans le cas de Joel Embiid.

Aussi exceptionnel soit-il, Jojo n’a toujours pas réalisé une campagne de Playoffs à la hauteur de son immense talent et de ses magnifiques performances en saison régulière. Notamment à cause des blessures, mais pas que. Il n’a jamais réussi non plus à emmener les Sixers au-delà des demi-finales de Conférence Est, eux qui annoncent depuis plusieurs saisons maintenant leur objectif de jouer les Finales NBA. On n’est pas là pour dire qu’Embiid n’est pas un joueur de Playoffs, juste qu’il a encore des choses à prouver sur la grande scène. Encore plus avec son nouveau statut de MVP.

La nuit dernière, Joel est devenu le cinquième joueur dans l’histoire des Sixers à remporter ce trophée. Avant lui, Wilt Chamberlain (1966-68), Julius Erving (1981), Moses Malone (1983) et Allen Iverson (2001) avaient tous réalisé le même exploit. Le point commun entre tous ces gars en plus d’avoir été élu MVP à Philly ? Ils ont chacun réussi à emmener les Sixers au minimum en Finales NBA, Wilt et Moses allant même jusqu’au bout.

Philly has another MVP 🤩 Embiid becomes the fifth 76er to take home the award 🏆 pic.twitter.com/VlQiO3ve86 — ESPN (@espn) May 2, 2023

Aller en Finales NBA pour se donner une chance de gagner son premier titre de champion, c’est l’objectif pour Joel Embiid aujourd’hui. Et c’est véritablement sur ça qu’il sera jugé au moment de faire les comptes en fin de saison.

Embiid l’a dit quelques instants seulement après avoir remporté le titre de MVP hier : “on va célébrer ça pendant cinq minutes, puis on va se remettre au boulot, on a une série à gagner.”

Une série face aux Celtics que les Sixers ont parfaitement débutée, avec une victoire à Boston dans le Game 1 malgré l’absence d’Embiid (touché au genou). Le MVP, qui devrait être de retour ce soir pour la deuxième manche, tentera d’aider les Sixers à faire le break au TD Garden pour se mettre en excellente position en vue d’une potentielle Finale de Conférence Est. Avec l’élimination surprise de Milwaukee au premier tour et les irrégularités de Boston depuis le début des Playoffs, peut-être que l’heure a sonné pour l’équipe de Joel Embiid, qui sait ? Mais on a appris ces dernières années à ne pas trop s’enflammer sur les Sixers. À eux de nous prouver que la version 2023 est différente des précédentes.

En tout cas, l’histoire récente de la NBA ne parle pas en faveur d’Embiid. Il faut en effet remonter à 2016 et Stephen Curry pour voir le MVP de la saison régulière remporter sa conférence et jouer les Finales. Depuis, Russell Westbrook, James Harden, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic ont tous échoué l’année de leur(s) MVP(s). Joel espère briser cette série, comme il en a brisé d’autres en remportant le plus prestigieux des trophées individuels hier.

Vous l’avez compris : l’heure de vérité, c’est maintenant pour Joel Embiid. Il a coché une grosse case en gagnant son premier trophée de MVP, à lui de mettre la barre encore plus haut en portant ses Sixers vers les Finales NBA. S’il revient bien de sa blessure au genou, il n’y a pas de raison pour qu’il échoue dans sa mission. Car les challenges, il a pris l’habitude de les relever avec brio depuis qu’il a commencé le basket à 15 ans, quelque part du côté de Yaoundé au Cameroun.