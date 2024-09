Après un été argenté pour la moitié de son effectif puis une victoire historique lors du Masters de Lausanne en août, 3×3 Paris dispute un nouveau tournoi d’envergure dès demain en Chine. L’objectif ? Vous le connaissez comme nous.

La saison de basket 3×3 est terminée chez ces dames, avec la victoire de la France il y a quinze jours lors de l’étape finale des Women’s series, mais pour les gars le plaisir durera encore jusqu’à novembre. Jusque-là, la formation de 3×3 Paris aura la dalle de victoires, pour assurer une place parmi les douze équipes qui disputeront la finale du World Tour à Hong Kong dans une cinquantaine de jours.

Alexandre Aygalenq, Hugo Suhard, Franck Seguela et Jules Rambaut seront les quatre mousquetaires sur le demi-terrain, bien que le vénérable Paul Djoko soit aussi du déplacement en qualité de sparring partner de luxe, et les trois futurs BG du projet Toulouse 3×3 ainsi que leur collègue Alex affronteront demain la formation chinoise de Wuxi à 9h40 et Limanles Serbes de Liman à 11h30, deux matchs à prendre pour se qualifier pour les quarts, qui auront lieu le lendemain. Quelques grosses stars seront présentes avec notamment l’équipe de Ub et les champions d’Europe autrichiens, mais les plus grosses resta de nos cœurs sont évidemment françaises et on vous invite tous à mater la chaine Youtube de la FIBA dès demain pour voir Jules Rambaut postériser des âmes innocentes, Hugo Suhard envoyer de la filoche tah Steh Curry, Franck Seguela taper des no look pass de filou et Alexandre Aygalenq nous apprendre à écrire correctement son nom de famille.

9h40 demain, Shanghai, Youtube, TrashTalk, 3×3 Paris, t’as compris !