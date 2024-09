Sélectionné en 9e position de la Draft NBA 2024 par Memphis, le pivot Zach Edey est l’un des rookies les plus clivants de ces dernières années. Mais la superstar des Grizzlies Ja Morant croit plus que jamais en lui.

Quand un journaliste d’ABC24 Memphis a demandé à Ja Morant ce qu’il pensait de son nouveau coéquipier Zach Edey, et de ce qu’il est capable d’accomplir lors de sa première saison NBA, Ja n’a pas hésité une seule seconde.

“Rookie de l’Année, clairement.”

Morant s’est entraîné avec Edey à Dallas au cours de l’intersaison, et visiblement le géant formé à Purdue a impressionné la star des Grizzlies.

Ja Morant and Zach Edey pick and rolls will feed families this season 😵‍💫🔥 pic.twitter.com/wGtAaNdGpx

— Grizzlies SZN (@Grizzlies_szn) August 21, 2024

Du haut de ses 2m24 et 138 kilos, Zach Edey impressionne physiquement. Mais celui qui a dominé outrageusement la NCAA ces deux dernières années est accompagné de beaucoup de doutes, les sceptiques soulignant son profil trop traditionnel et son manque de mobilité pour la NBA. Pas de quoi refroidir Ja Morant, qui pense que Zach a ce qu’il faut pour bien s’adapter au plus haut niveau.

“Je n’ai pas été surpris (par ce qu’il a vu lors des workouts, ndlr.), car j’ai vu à quel point il a dominé en université. Mais quand il est arrivé à l’entraînement, il était prêt à bosser. […] Le fait qu’il vienne me voir et me dise qu’il veut s’entraîner avec moi, puis qu’il s’entraîne toute la semaine, c’est un grand moment pour lui. Cela m’a donné envie de l’avoir dans l’équipe. Ses skills se sont encore améliorés. Bien sûr, il fait 2m24, mais il a du toucher et en plus il shootait super bien. Rookie de l’Année, je n’ai rien d’autre à ajouter.”

Dans une classe de Draft sans grand favori pour le titre de Rookie de l’Année (contrairement à l’an passé avec Victor Wembanyama), la course risque d’être assez ouverte. Zach Edey peut-il en profiter ? L’avenir nous dira comment le pivot canadien s’adapte à la NBA mais il a l’avantage de débarquer dans une équipe de Memphis qui a besoin de ses services sur le poste 5 (Steven Adams n’est plus là). Et si son rôle reste à définir, les Grizzlies semblent vouloir le responsabiliser assez vite.

Il existe un scénario dans lequel Zach Edey réalise une première campagne NBA à la Walker Kessler (Jazz), qui avait terminé finaliste pour le ROY en 2023.

Source texte : ABC24 Memphis