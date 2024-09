Pour fêter les 30 ans de la création de la franchise, les Memphis Grizzlies sortent un maillot hommage à l’époque Vancouver, où la franchise évoluait à ses débuts avant de déménager dans le Tennessee.

Un maillot qui sent bon Vancouver

Le passage des Grizzlies à Vancouver (1995-2001) fut très bref et on aurait presque tendance à l’oublier tant il n’a pas marqué les esprits. Le seul souvenir qu’il en reste, c’est cet incroyable maillot blanc avec l’inscription “Vancouver Grizzlies” sur le devant.

Bonne nouvelle pour les fans des Oursons, ce jersey va faire son grand come-back cette saison, comme nous l’apprend Drew Hill, journaliste pour The Daily Memphis, sur X. Une news relayée par le compte officiel des Grizzlies. On y apprend que ce maillot sera porté pour le premier match à domicile contre le Magic, le 26 octobre (avec le parquet qui va avec).

Pour la petite histoire, sachez que le nom “Grizzlies” a failli tomber lors du déménagement pour effacer toute trace de l’horrible période sportive qui a existé à Vancouver. Finalement il est resté, et existe toujours !

Une saison throwback pour Memphis

Ce maillot en hommage à Vancouver n’est pas la seule dédicace que Memphis fait à son histoire cette saison. Parmi les maillots City Edition qui ont leaké il y a quelques jours, on a pu y voir que les Grizzlies auront aussi un maillot entièrement rouge. Celui-ci fait référence à la franchise d’ABA des Memphis Sounds qui a évolué dans le Tennessee dans la première partie des années 1970.

Un maillot pour fêter les 50 ans des Sounds et un second pour fêter les 30 ans de la création de la franchise, on peut dire que les histoires de la ville de Memphis et des Grizzlies vont se croiser pour cette saison 2024-25. Maintenant, au tour de la bande de Ja Morant d’écrire la leur.

Un vent de nostalgie souffle sur la NBA

La nostalgie sera au cœur de cette saison. Outre les différents hommages que Memphis rend à son passé, il y a plusieurs franchises qui adoptent des maillots throwbacks en 2024-25.

Le Jazz a prévu de ressortir ses maillots violets du placard avec les montagnes dessus. De quoi nous changer après l’infâme jeu de maillots porté ces dernières années.

Dernièrement, les Kings ont dévoilé leur maillot Classic Edition entièrement violet. Ce jersey avait été porté de 2002 à 2008 par Sacramento, une des périodes les plus fastes de l’histoire de la franchise.

Enfin, à défaut de retirer son maillot, les Raptors décident de mettre Vince Carter sur leur tenue. Un mouv’ assez chelou, plutôt inédit, mais qui permet à Toronto de rendre hommage au joueur le plus iconique ayant porté le maillot de l’équipe canadienne. Vinsanity ne sera pas tel quel sur le jersey. Le dino présent au centre du maillot reprendra la posture de dunk emblématique du joueur.