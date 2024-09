Raptors : un nouveau maillot pour rendre hommage à Vince Carter

Chaque année, les franchises NBA arborent de nouveaux maillots “City Edition” et la saison 2024-25 ne dérogera pas à la règle. Si ces derniers n’ont pas encore été officiellement présentés, ils viennent de leaker et on remarque que les Raptors ont bien l’intention de rendre hommage à Vince Carter.

La franchise de Toronto va fêter ses 30 ans cette année. Pour l’occasion, les Raptors vont arborer un logo spécifique, des événements vont être organisés tout au long de la saison, et un nouveau maillot sera porté en l’honneur de Vince Carter.

The Toronto Raptors’ new City Edition jersey honors Vince Carter’s iconic Dunk Contest and between-the-legs dunk.

Vince is entering the Hall of Fame next month. pic.twitter.com/vmme6unWsV

— Nick DePaula (@NickDePaula) September 18, 2024

Un maillot noir avec le Dino qui lâche un rider sous une tunique violette avec le numéro 15. La référence est claire : c’est évidemment un joli clin d’œil au concours de dunks mythique de Vince Carter en 2000.

Ce concours a fait passer Carter dans une nouvelle dimension, lui qui était considéré à l’époque comme le joueur le plus spectaculaire de toute la NBA. Vince a ainsi permis aux Raptors de devenir une équipe hype aux États-Unis, ce qui n’était pas gagné pour une franchise canadienne. Pendant que les Vancouver Grizzlies (l’autre équipe canadienne) ont été forcés de déménager du côté de Memphis en 2001, les Toronto Raptors ont réussi à se pérenniser et Vince Carter est une grande raison à cela. En résumé : VC a tout simplement mis les Dinos sur la carte NBA.

Pour ça, et pour les trois campagnes de Playoffs vécues entre 2000 et 2002, Vince Carter restera pour toujours l’un des grands visages de la franchise de Toronto. Il entrera au Hall of Fame en octobre prochain avec la classe 2024.

Source texte : Nick DePaula