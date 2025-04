Finales de G League : les Stockton Kings égalisent et forcent un match décisif

Les Stockton Kings et l’Osceola Magic disputeront un match décisif dans la nuit de dimanche à lundi pour décides des vainqueurs de cette édition de la G League. Alors que les Floridiens menaient 1 à 0 dans ces Finales, les Californiens ont, facilement, égalisé à domicile.

L’Osceola Magic était mieux rentré dans ces finales de G League. Une première victoire en Floride, 129 à 118, grâce à des belles performances de Mac McClung et Myron Gardner. Mais hier soir, les Stockton Kings ont réussi une orgie offensive pour égaliser dans la série. Victoire 144 à 126.

Avec 41 points dès le premier quart-temps, les Californiens ont envoyé un message clair : la fin de saison n’était pas arrivée. Mac McClung a encore été énorme avec 34 points et 8 passes décisives, mais cette fois le collectif des Kings a su y répondre.

Cinq joueurs de Stockton ont terminé à plus de 16 points dont deux noms connus des fans de NBA, Skai Labissière (26 points et 7 rebonds) et Mason Jones, le meilleur joueur du match, avec ses 27 points, 6 rebonds et 12 passes décisives.

Mason Jones stuffed the stat sheet tonight with a double-double in a must-win Game 2 of the #NBAGLeagueFinals! The @StocktonKings head to Osceola for Game 3 on Monday. pic.twitter.com/I1Tar3YXOa

— NBA G League (@nbagleague) April 12, 2025

Les meneurs de jeu sont spécialement en forme et celui qui s’imposera dans la dernière manche, dans la nuit de dimanche à lundi, obtiendra sûrement le trophée de MVP des Finales.

Pour les curieux, le match décisif aura lieu en Floride à 2h00 du matin !